В Британии из-за коронавируса могут перенести региональные выборы

Человек в защитной маске проходит мимо Конногвардейского полка по Уайтхоллу в Лондоне, Великобритания

ЛОНДОН, 12 мар - РИА Новости, Денис Ворошилов. Региональные выборы, а также выборы мэров могут отложить в Региональные выборы, а также выборы мэров могут отложить в Великобритании на год из-за коронавируса, сообщила канцелярия премьера.

Выборы в местные органы власти были намечены на 7 мая, в этот день британцы должны были избрать членов 118 местных советов в Англии , восемь мэров и 40 глав региональных полицейских управлений. Также на этот день планировались выборы мэра Лондона и членов столичного законодательного собрания.

Накануне избирательная комиссия направила правительству письмо с рекомендацией о переносе выборов на осень этого года.

"Мы внесем (в парламент) закон о переносе региональных выборов, выборов мэров и глав полицейских управлений на май следующего (2021-го) года", - сообщил журналистам представитель канцелярии премьера.

Количество случаев заражения коронавирусом в Великобритании за сутки увеличилось до 798, от заболевания скончались десять человек, в основном пожилые люди.