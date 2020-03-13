В Британии из-за коронавируса могут перенести региональные выборы

ЛОНДОН, 12 мар - РИА Новости, Денис Ворошилов. Региональные выборы, а также выборы мэров могут отложить в Великобритании на год из-за коронавируса, сообщила канцелярия премьера.
Накануне избирательная комиссия направила правительству письмо с рекомендацией о переносе выборов на осень этого года.
"Мы внесем (в парламент) закон о переносе региональных выборов, выборов мэров и глав полицейских управлений на май следующего (2021-го) года", - сообщил журналистам представитель канцелярии премьера.
Количество случаев заражения коронавирусом в Великобритании за сутки увеличилось до 798, от заболевания скончались десять человек, в основном пожилые люди.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже около 125 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
10 марта, 13:44Как отличить коронавирусную инфекцию Covid-19 от простуды