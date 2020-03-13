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В Британии из-за коронавируса могут перенести региональные выборы
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РИА Новости

В Британии из-за коронавируса могут перенести региональные выборы

19:30 13.03.2020
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© REUTERS / Simon DawsonЧеловек в защитной маске проходит мимо Конногвардейского полка по Уайтхоллу в Лондоне, Великобритания
Человек в защитной маске проходит мимо Конногвардейского полка по Уайтхоллу в Лондоне, Великобритания
© REUTERS / Simon Dawson
ЛОНДОН, 12 мар - РИА Новости, Денис Ворошилов. Региональные выборы, а также выборы мэров могут отложить в Великобритании на год из-за коронавируса, сообщила канцелярия премьера.
Выборы в местные органы власти были намечены на 7 мая, в этот день британцы должны были избрать членов 118 местных советов в Англии, восемь мэров и 40 глав региональных полицейских управлений. Также на этот день планировались выборы мэра Лондона и членов столичного законодательного собрания.
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Накануне избирательная комиссия направила правительству письмо с рекомендацией о переносе выборов на осень этого года.
"Мы внесем (в парламент) закон о переносе региональных выборов, выборов мэров и глав полицейских управлений на май следующего (2021-го) года", - сообщил журналистам представитель канцелярии премьера.
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