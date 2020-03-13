В Эстонии число заразившихся коронавирусом выросло до 68 человек

ХЕЛЬСИНКИ, 13 мар - РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом выросло в Эстонии до 68 человек, сообщил в пятницу министр финансов Мартин Хельме.
Правительство Эстонии в связи со вспышкой коронавируса в пятницу объявило введении в стране чрезвычайного положения, которое будет действовать до 1 мая. Закрываются музеи и кино, театральные представления, концерты и конференции отменяются. В местах пересечения границы будет введен санитарный контроль для установления у людей симптомов коронавируса.
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"По состоянию на середину дня пятницы, 13 марта, общее число зараженных коронавирусом в Эстонии выросло до 68 человек", - заявил Хельме на пресс-конференции правительства. Глава Минфина отметил, что если ранее рост заболевших приходился на приехавших из-за рубежа, то сейчас идет локальное распространение внутри страны. Он считает, что число инфицированных вирусом будет расти в таком же темпе следующие 10-15 дней.
Министр социальных дел Танел Кийк отметил, что утром в пятницу сообщалось о 41 инфицированном. "При этом новые заболевшие в большинстве своем заразились от членов семьи", - добавил Кийк.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 130 тысяч человек более чем в 120 странах, большинство выздоровели, но более 4,9 тысячи скончались.
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