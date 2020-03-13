В Турции число заразившихся коронавирусом увеличилось до пяти человек

"Число заболевших коронавирусом в Турции увеличилось до пяти. Новые три случая имеют отношение к первому заболевшему", - сказал Коджа журналистам.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 125 тысяч человек более чем в 110 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.