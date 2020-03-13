В Турции число заразившихся коронавирусом увеличилось до пяти человек

АНКАРА, 13 мар - РИА Новости. Глава минздрава Турции Фахреттин Коджа заявил об увеличении числа выявленных больных с коронавирусом в стране до пяти.
Ранее в пятницу Коджа заявил о втором подтвержденном случае заражения коронавирусом в стране, заболевший контактировал с мужчиной, который прибыл из Европы и стал первым выявленным в Турции больным c COVID-19.
"Число заболевших коронавирусом в Турции увеличилось до пяти. Новые три случая имеют отношение к первому заболевшему", - сказал Коджа журналистам.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 125 тысяч человек более чем в 110 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса