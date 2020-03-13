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В Турции число заразившихся коронавирусом увеличилось до пяти человек
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РИА Новости

В Турции число заразившихся коронавирусом увеличилось до пяти человек

19:16 13.03.2020
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© РИА Новости / Анна РаткоглоПрохожие в защитных медицинских масках
Прохожие в защитных медицинских масках
© РИА Новости / Анна Раткогло
Прохожие в защитных медицинских масках. Архивное фото
АНКАРА, 13 мар - РИА Новости. Глава минздрава Турции Фахреттин Коджа заявил об увеличении числа выявленных больных с коронавирусом в стране до пяти.
Ранее в пятницу Коджа заявил о втором подтвержденном случае заражения коронавирусом в стране, заболевший контактировал с мужчиной, который прибыл из Европы и стал первым выявленным в Турции больным c COVID-19.
"Число заболевших коронавирусом в Турции увеличилось до пяти. Новые три случая имеют отношение к первому заболевшему", - сказал Коджа журналистам.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 125 тысяч человек более чем в 110 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыЗдоровье - ОбществоТурцияЕвропаВ мире
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