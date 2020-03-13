Источник сообщил о гибели человека в перестрелке в Ингушетии

НАЛЬЧИК, 13 мар – РИА Новости. Один человек погиб, еще один ранен при перестрелке, возникшей во время конфликта между родами в селе в Назрановском районе Один человек погиб, еще один ранен при перестрелке, возникшей во время конфликта между родами в селе в Назрановском районе Ингушетии , сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

"В пятницу в селении Экажево бытовой конфликт между представителями разных родов завершился перестрелкой, в результате которой один человек погиб", - сказал собеседник агентства.

По его данным, еще один человек получил ранения.

"Также проверяется информация о том, что пострадали два сотрудника полиции, которые приехали на место происшествия по вызову", - добавил источник.