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Источник сообщил о гибели человека в перестрелке в Ингушетии
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РИА Новости

Источник сообщил о гибели человека в перестрелке в Ингушетии

19:16 13.03.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
НАЛЬЧИК, 13 мар – РИА Новости. Один человек погиб, еще один ранен при перестрелке, возникшей во время конфликта между родами в селе в Назрановском районе Ингушетии, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
"В пятницу в селении Экажево бытовой конфликт между представителями разных родов завершился перестрелкой, в результате которой один человек погиб", - сказал собеседник агентства.
По его данным, еще один человек получил ранения.
"Также проверяется информация о том, что пострадали два сотрудника полиции, которые приехали на место происшествия по вызову", - добавил источник.
Обстоятельства произошедшего уточняются.
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30 декабря 2019, 15:02
В Ингушетии завели дело после перестрелки, в которой погиб человек
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Республика ИнгушетияПроисшествия
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