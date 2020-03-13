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Турция приостановила авиасообщение с девятью странами Евросоюза
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РИА Новости

Турция приостановила авиасообщение с девятью странами Евросоюза

19:15 13.03.2020
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© AP Photo / Turkish Ministry of Health/Huseyin AvciМедицинский персонал в аэропорту Анкары, Турция
Медицинский персонал в аэропорту Анкары, Турция
© AP Photo / Turkish Ministry of Health/Huseyin Avci
АНКАРА, 13 мар - РИА Новости. Турция приостанавливает до 17 апреля авиасообщение с ФРГ, Францией, Испанией и ещё 6 странами ЕС из-за коронавируса, заявил министр транспорта страны Мехмет Джахит Турхан в пятницу.
"С 3 февраля мы приостановили полеты в Китай, с 23 февраля - в Иран и 29 февраля - в Южную Корею и Италию. Теперь с 8.00 (мск) субботы мы приостанавливаем рейсы в Германию, Францию, Испанию, Данию, Норвегию, Бельгию, Австрию, Швецию и Голландию. Этот запрет пока будет действовать до 17 апреля", - сказал Турхан журналистам в Анкаре.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыТурцияВ мире
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