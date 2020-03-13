Турция приостановила авиасообщение с девятью странами Евросоюза

"С 3 февраля мы приостановили полеты в Китай, с 23 февраля - в Иран и 29 февраля - в Южную Корею и Италию. Теперь с 8.00 (мск) субботы мы приостанавливаем рейсы в Германию, Францию, Испанию, Данию, Норвегию, Бельгию, Австрию, Швецию и Голландию. Этот запрет пока будет действовать до 17 апреля", - сказал Турхан журналистам в Анкаре.
10 марта, 13:44Как отличить коронавирусную инфекцию Covid-19 от простуды
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.