Ирак подаст жалобу в ООН из-за авиаударов США

Ранее ас-Саххаф сообщил, что министр иностранных дел Ирака вызвал послов США и Великобритании в Багдаде в связи с авиаударами.
Вчера, 15:56США объяснили удары в Ираке самозащитой
"Ирак направит жалобу в связи с агрессией американских ВС в отношении государственных объектов в двух письмах - в ООН и в Совет безопасности ООН", - заявил ас-Саххаф в полученном РИА Новости пресс-релизе.
Он подчеркнул, что атака США подрывает усилия по борьбе с терроризмом и является нарушением суверенитета Ирака и соглашения о сотрудничестве между Багдадом и международной коалицией.
Пресс-служба органов безопасности Ирака ранее сообщила, что шесть человек - пятеро силовиков и один мирный житель - погибли в результате авиаударов американских ВВС по нескольким объектам в Ираке, в том числе строящемуся аэропорту города Кербела.
Иракские ВС осудили атаку ВВС США, отметив, что она "нарушает принцип сотрудничества", а утверждения США об ответе на атаку базы Таджи назвали слабой отговоркой.