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Ирак подаст жалобу в ООН из-за авиаударов США
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РИА Новости

Ирак подаст жалобу в ООН из-за авиаударов США

19:14 13.03.2020
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© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций
© РИА Новости / Роман Махмутов
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Штаб-квартира Организации Объединенных Наций. Архивное фото
КАИР, 13 мар - РИА Новости. МИД Ирака намерен подать жалобу в ООН в связи с авиаударами США по иракским военным объектам и строящемуся аэропорту, унесшими жизни шести человек, заявил официальный представитель иракского МИД Ахмад ас-Саххаф.
Ранее ас-Саххаф сообщил, что министр иностранных дел Ирака вызвал послов США и Великобритании в Багдаде в связи с авиаударами.
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"Ирак направит жалобу в связи с агрессией американских ВС в отношении государственных объектов в двух письмах - в ООН и в Совет безопасности ООН", - заявил ас-Саххаф в полученном РИА Новости пресс-релизе.
Он подчеркнул, что атака США подрывает усилия по борьбе с терроризмом и является нарушением суверенитета Ирака и соглашения о сотрудничестве между Багдадом и международной коалицией.
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Глава МИД Ирака вызвал послов США и Британии после авиаударов
Пресс-служба органов безопасности Ирака ранее сообщила, что шесть человек - пятеро силовиков и один мирный житель - погибли в результате авиаударов американских ВВС по нескольким объектам в Ираке, в том числе строящемуся аэропорту города Кербела.
Иракские ВС осудили атаку ВВС США, отметив, что она "нарушает принцип сотрудничества", а утверждения США об ответе на атаку базы Таджи назвали слабой отговоркой.
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МИД ИракаВВС СШАБагдад (город)Кербела (город)ООНСШАВ мире
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