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2020-03-13T19:34+0300
https://ria.ru/20200313/1568579133.html
Помпео заявил, что США готовы поставлять Белоруссии нефть
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РИА Новости

Помпео заявил, что США готовы поставлять Белоруссии нефть

19:11 13.03.2020 (обновлено: 19:34 13.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМюнхенская конференция по безопасности
Мюнхенская конференция по безопасности
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 13 мар — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео в телефонном разговоре с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем подтвердил, что Вашингтон готов поставлять Минску нефть.
"Госсекретарь подтвердил желание американских компаний немедленно начать продавать нефть Белоруссии по конкурентным рыночным ценам. Госсекретарь и министр иностранных дел также обсудили потенциал увеличения двусторонних связей по линии бизнеса, в том числе и планы, чтобы в Минск позднее в этом году приехала независимо организованная высокопоставленная американская делегация по торговле", — сообщила в письменном заявлении официальный представитель Госдепа Морган Ортагус.
Она также добавила, что Помпео поблагодарил Макея за прием в Минске и выразил поддержку суверенитету Белоруссии.
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей и госсекретарь США Майк Помпео во Дворце Независимости в Минске. 1 февраля 2020
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Отношения Минска с западными странами в последнее время улучшаются на фоне роли Белоруссии в урегулировании конфликта на востоке Украины.
Первого февраля в рамках евразийского турне республику посетил Помпео, он провел переговоры с президентом Александром Лукашенко и Макеем.
По итогам встречи Помпео заявил, что американские компании готовы полностью обеспечить потребности Белоруссии в нефти по конкурентным ценам. По его словам, для этого Минск должен обратиться запросом к США, "самому крупному производителю энергоресурсов в мире".
В свою очередь, Лукашенко в марте заявил, что Вашингтон может выделить дешевые кредиты на строительство трубопровода для прокачки нефти из Балтики в Белоруссию.
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Морган ОртагусМайк ПомпеоВладимир МакеевМИД БелоруссииБелоруссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Вот и останется Россия в гордом одиночестве, испортив отношения со всеми своими соседями
13 марта, 21:01
VUVistalin Ussr
196001018
А вы не в курсе, что у США с "партнёрами", все сделки добровольно-принудительные? Там выгодно должно быть только США.
13 марта, 19:29
zzaa_stss
596023059
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