Помпео заявил, что США готовы поставлять Белоруссии нефть

ВАШИНГТОН, 13 мар — РИА Новости. Госсекретарь США Госсекретарь США Майк Помпео в телефонном разговоре с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем подтвердил, что Вашингтон готов поставлять Минску нефть.

"Госсекретарь подтвердил желание американских компаний немедленно начать продавать нефть Белоруссии по конкурентным рыночным ценам. Госсекретарь и министр иностранных дел также обсудили потенциал увеличения двусторонних связей по линии бизнеса, в том числе и планы, чтобы в Минск позднее в этом году приехала независимо организованная высокопоставленная американская делегация по торговле", — сообщила в письменном заявлении официальный представитель Госдепа Морган Ортагус

Она также добавила, что Помпео поблагодарил Макея за прием в Минске и выразил поддержку суверенитету Белоруссии.

Отношения Минска с западными странами в последнее время улучшаются на фоне роли Белоруссии в урегулировании конфликта на востоке Украины.

Первого февраля в рамках евразийского турне республику посетил Помпео, он провел переговоры с президентом Александром Лукашенко и Макеем.

По итогам встречи Помпео заявил, что американские компании готовы полностью обеспечить потребности Белоруссии в нефти по конкурентным ценам. По его словам, для этого Минск должен обратиться запросом к США, "самому крупному производителю энергоресурсов в мире".