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В Краснодарском крае загорелась птицефабрика
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РИА Новости

В Краснодарском крае загорелась птицефабрика

19:11 13.03.2020
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© РИА Новости / Кирилл БрагаСотрудник противопожарной службы
Сотрудник противопожарной службы
© РИА Новости / Кирилл Брага
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Возгорание произошло на территории птицефабрики "Лабинск", расположенной в Лабинском районе Краснодарского края, на площади 1,2 тысячи квадратных метров, в данный момент пожар ликвидирован, сообщает МЧС РФ.
"В Краснодарском крае ликвидирован пожар на территории племенного птицеводческого завода. Его площадь составила 1200 кв.м.", - говорится в сообщении МЧС в Telegram.
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Пожар произошел в Лабинском районе Краснодарского края, поселок Прохладный, улица Коммунистическая, 40.
По данным ведомства, возгорание произошло в ремонтируемом корпусе птицефабрики. Сейчас проводится проливка и разборка конструкций. Всего к ликвидации привлекались 50 человек и 15 единиц техники. Из них от МЧС России - 30 человек личного состава и 9 единиц техники.
По предварительной информации, пострадавших нет.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Лабинский районКраснодарский крайПроисшествия
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