В Краснодарском крае загорелась птицефабрика

Крупные пожары и взрывы на предприятиях в России в 2019-2020 годах

Крупные пожары и взрывы на предприятиях в России в 2019-2020 годах

По данным ведомства, возгорание произошло в ремонтируемом корпусе птицефабрики. Сейчас проводится проливка и разборка конструкций. Всего к ликвидации привлекались 50 человек и 15 единиц техники. Из них от МЧС России - 30 человек личного состава и 9 единиц техники.