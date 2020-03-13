В Краснодарском крае загорелась птицефабрика

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Возгорание произошло на территории птицефабрики "Лабинск", расположенной в Лабинском районе Краснодарского края, на площади 1,2 тысячи квадратных метров, в данный момент пожар ликвидирован, сообщает МЧС РФ.
"В Краснодарском крае ликвидирован пожар на территории племенного птицеводческого завода. Его площадь составила 1200 кв.м.", - говорится в сообщении МЧС в Telegram.
Пожар произошел в Лабинском районе Краснодарского края, поселок Прохладный, улица Коммунистическая, 40.
По данным ведомства, возгорание произошло в ремонтируемом корпусе птицефабрики. Сейчас проводится проливка и разборка конструкций. Всего к ликвидации привлекались 50 человек и 15 единиц техники. Из них от МЧС России - 30 человек личного состава и 9 единиц техники.
По предварительной информации, пострадавших нет.