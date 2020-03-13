МИД Польши рекомендует не ездить за границу из-за коронавируса

"В связи с тем, что на нынешнем этапе развития эпидемии коронавируса ни одно место в мире не безопасно от риска заразиться им, а в некоторых регионах мира ситуация меняется крайне динамично, министерство иностранных дел призывает избегать зарубежных поездок, которые не обязательны", - говорится в сообщении МИД.