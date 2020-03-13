Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-13T19:10+0300
https://ria.ru/20200313/1568579057.html
МИД Польши рекомендует не ездить за границу из-за коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/152383/47/1523834745_0:18:776:455_1036x0_80_0_0_d53d6e59864b604cfd56dd3fbe89e495.jpg
РИА Новости

МИД Польши рекомендует не ездить за границу из-за коронавируса

19:10 13.03.2020
1372
© Фото : MFA of PolandЗдание МИД Польши
Здание МИД Польши
© Фото : MFA of Poland
ВАРШАВА, 13 мар – РИА Новости. МИД Польши рекомендует гражданам страны воздержаться от зарубежных поездок.
По последним данным, в польских госпиталях находится 64 пациента с подтвержденным коронавирусом, один человек скончался.
"В связи с тем, что на нынешнем этапе развития эпидемии коронавируса ни одно место в мире не безопасно от риска заразиться им, а в некоторых регионах мира ситуация меняется крайне динамично, министерство иностранных дел призывает избегать зарубежных поездок, которые не обязательны", - говорится в сообщении МИД.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
Симптомы коронавирусной инфекции Covid-19
10 марта, 13:44
Как отличить коронавирусную инфекцию Covid-19 от простуды
220010
Обсудить 0
Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаЗдоровье - ОбществоМИД ПольшиПольшаВ мире
Рекомендуем
Прохожие в медицинских масках на улице в Варшаве
Польша закрыла границы для иностранцев
Кадр из клипа Uno группы Little Big
Клип Little Big стал самым популярным среди участников Евровидения
Прохожие в медицинских масках на улице в Варшаве
В Польше для борьбы с коронавирусом привлекли армию
Покупатели в продуктовом магазине в Варшаве
В Польше закрыли заведения общепита
Машина скорой помощи в Польше
В Польше зафиксировали скачок заболеваемости коронавирусом
Машина скорой помощи в Польше
В Польше скончался второй пациент с коронавирусом
Смартфон
Роспотребнадзор дал совет для профилактики коронавируса
Пункт медицинского осмотра неподалеку от городской больницы в Новаре
Находящаяся в Италии украинка умерла от коронавируса
Закрытая средняя школа в Ухане
В Польше число случаев коронавируса возросло до 31
Медицинские работники проверяют температуру друг у друга на границе Италии и Словении
Число жертв коронавируса в Италии выросло за сутки на 250 человек
Машина скорой помощи в Польше
В Польше зафиксировали первый случай смерти от коронавируса
Автомобиль скорой помощи у медицинского центтра в Киркленде, США
Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в США
Телеведущая Елена Малышева
Малышева назвала главное средство защиты от коронавируса
Объявление о карантине на дверях одной из школ
Московскую школу закрыли на карантин из-за девочки с коронавирусом
Производство медицинских масок в Сен-Бартелеми-д'Анжу во Франции
Число заболевших коронавирусом во Франции выросло почти на 800 человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:38В Эсватини выявили первый случай заражения коронавирусом
02:13В Крыму ответили на слова Климкина об украинском гимне
02:02Автоэксперт объяснил, почему вреден "пенсионерский" стиль езды
02:02Пелоси объявила о сделке с Трампом по закону о коронавирусе
01:59Кипр запретил въезд иностранцам из-за коронавируса
01:47В Венгрии с понедельника закроют школы из-за коронавируса
01:39Фонд Джека Ма пожертвует США миллион масок для борьбы с коронавирусом
01:36В Крыму рейсовый автобус столкнулся с легковушкой
01:20Билл Гейтс покинул совет директоров Microsoft
01:13В Петербурге три человека пострадали в ДТП с машиной скорой помощи
01:12Работники штаб-квартиры ООН будут работать удаленно из-за коронавируса
01:10На Кипре подтвержден 21 случай инфицирования коронавирусом
00:52В Белоруссии часть студентов поместили на карантин из-за коронавируса
00:50Жена представителя правительства Греции заразилась коронавирусом
00:48Число заболевших коронавирусом в Египте выросло до 93 человек
00:47Число умерших от коронавируса в Латинской Америке выросло до четырех
00:45Премьер Армении с супругой собираются пройти тест на коронавирус
00:43На Украине осудили всех подозреваемых в нападении на советника СНБО
00:39В Суринаме зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом
00:39Рубль отбил часть потерь своей стоимости за неделю
Лента новостейМолния