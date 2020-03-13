МИД Польши рекомендует не ездить за границу из-за коронавируса

ВАРШАВА, 13 мар – РИА Новости. МИД Польши рекомендует гражданам страны воздержаться от зарубежных поездок.
По последним данным, в польских госпиталях находится 64 пациента с подтвержденным коронавирусом, один человек скончался.
"В связи с тем, что на нынешнем этапе развития эпидемии коронавируса ни одно место в мире не безопасно от риска заразиться им, а в некоторых регионах мира ситуация меняется крайне динамично, министерство иностранных дел призывает избегать зарубежных поездок, которые не обязательны", - говорится в сообщении МИД.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
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