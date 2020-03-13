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В Канаде число заразившихся коронавирусом превысило 150 человек
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РИА Новости

В Канаде число заразившихся коронавирусом превысило 150 человек

19:09 13.03.2020 (обновлено: 19:19 13.03.2020)
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© РИА Новости / Анна РаткоглоПрохожие в защитных медицинских масках
Прохожие в защитных медицинских масках
© РИА Новости / Анна Раткогло
Прохожие в защитных медицинских масках. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Количество подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса в Канаде превысило 150 человек, сообщает правительство страны.
Согласно данным, опубликованным на сайте правительства, на данный момент в стране зарегистрировано 152 случая заражения COVID-19.
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По данным правительства, 60 случаев зарегистрированы в провинции Онтарио, 53 – в Британской Колумбии, еще 13 – в Квебеке и 23 случая в провинции Альберта.
По одному случаю зафиксированы в провинциях Нью-Брансуик и Манитоба, еще один случай выявлен у канадца, репатриированного из-за границы.
Представитель министерства здравоохранения Тереза Тэм посоветовала канадцам отложить или отменить все необязательные поездки за пределы страны, пишет издание National Post.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
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