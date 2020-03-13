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Интерпол предупредил о финансовом мошенничестве вокруг коронавируса
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РИА Новости

Интерпол предупредил о финансовом мошенничестве вокруг коронавируса

19:07 13.03.2020
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© AP Photo / Laurent CiprianiШтаб-квартира Интерпола в Лионе, Франция
Штаб-квартира Интерпола в Лионе, Франция
© AP Photo / Laurent Cipriani
ПАРИЖ, 13 мар - РИА Новости. Преступники воспользовались обеспокоенностью, связанной с распространением коронавируса, и применяют различные способы финансового мошенничества онлайн, сообщает в пятницу Интерпол.
"Поскольку хирургические маски и другие предметы медицинского назначения, пользующиеся большим спросом, трудно найти в магазинах из-за пандемии COVID-19, в сети появляются поддельные магазины, сайты, аккаунты в социальных медиа и адреса электронной почты, уверяющие, что торгуют этими предметами", - отмечают в международной организации.
В сообщении говорится, что "вместо того, чтобы получить обещанные маски или товары, ничего не подозревающие жертвы видят, как их деньги исчезают в руках преступников".
Однако в Интерполе отмечают, что это лишь одна из изобретенных злоумышленниками схем.
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Другая схема предполагает звонки людям, при которых мошенники притворяются медиками, якобы оказывающими помощь близким абонента. В этом случае преступники вымогают деньги на лечение человека.
Наконец, мошенники рассылают электронные письма от лица национальных или международных органов здравоохранения, в которых выманивают у получателей личные платежные данные или побуждают открыть вредоносное вложение.
"Преступники пользуются страхом и неуверенностью, вызванными COVID-19, чтобы ограбить ни в чем не повинных граждан, которые думают только о том, чтобы сберечь свое здоровье и здоровье любимых людей", - отмечает генеральный секретарь организации Юрген Шток.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 130 тысяч человек более чем в 120 странах, большинство выздоровели, но более 4,9 тысячи скончались.
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