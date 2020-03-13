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ВОЗ объявила Европу центром пандемии коронавируса
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РИА Новости

ВОЗ объявила Европу центром пандемии коронавируса

19:01 13.03.2020 (обновлено: 19:23 13.03.2020)
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© AP Photo / Lapresse/ Claudio FurlanИтальянские солдаты в санитарных масках патрулируют площадь в центре Милана
Итальянские солдаты в санитарных масках патрулируют площадь в центре Милана
© AP Photo / Lapresse/ Claudio Furlan
ЖЕНЕВА, 13 мар — РИА Новости, Елизавета Исакова. Центром пандемии нового коронавируса стала Европа, заявил на брифинге в Женеве гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
По его словам, в этой части света "сообщений о новых случаях и смертях больше, чем во всем мире, за исключением Китая".
"Ежедневно сообщается о большем количестве случаев, чем в пик эпидемии в Китае", — добавил Гебрейесус.
По данным ВОЗ на 13 марта, в мире зарегистрировано свыше 132 тысяч случаев нового коронавируса в 123 странах и зарубежных территориях. Число смертей превысило пять тысяч.
В Европе первое место по распространению коронавируса занимает Италия. По последним официальным данным, на Апеннинах зафиксировали более 15 тысяч случаев заражения Covid-19, выздоровели 1258 человек, число жертв достигло 1015.
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Тедрос Адханом ГебрейесусЗдоровье - ОбществоКоронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаВОЗИталияВ мире
Популярные комментарии
Не стоит относиться к этому вирусу серьезно, практически грипп. Тем боллее в РФ отличная медицина, распространения в любом случае не будет. Главное 22 апреля не бояться прийти проголосовать.
13 марта, 19:26
Unnamed User
212010328
Скорейшего выздоровления всем заразившимся!
13 марта, 19:46
Сергей Стрижов
4421000
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