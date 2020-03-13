ВОЗ объявила Европу центром пандемии коронавируса

Итальянские солдаты в санитарных масках патрулируют площадь в центре Милана

© AP Photo / Lapresse/ Claudio Furlan Итальянские солдаты в санитарных масках патрулируют площадь в центре Милана

По его словам, в этой части света "сообщений о новых случаях и смертях больше, чем во всем мире, за исключением Китая ".

"Ежедневно сообщается о большем количестве случаев, чем в пик эпидемии в Китае", — добавил Гебрейесус.

По данным ВОЗ на 13 марта, в мире зарегистрировано свыше 132 тысяч случаев нового коронавируса в 123 странах и зарубежных территориях. Число смертей превысило пять тысяч.