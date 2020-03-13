Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-13T19:00+0300
https://ria.ru/20200313/1568578421.html
Макрон анонсировал экстренную видеконференцию лидеров G7
https://cdn25.img.ria.ru/images/156219/70/1562197019_0:0:2453:1379_1036x0_80_0_0_538d5d2763a81efe874ad9d5b01a9ad0.jpg
РИА Новости

Макрон анонсировал экстренную видеконференцию лидеров G7

19:00 13.03.2020
820
© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в "Нормандском формате" в Елисейском дворце
Президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
© РИА Новости / Алексей Никольский
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Лидеры стран "Большой семерки" на фоне распространения коронавируса проведут в понедельник экстренное заседание в формате видеоконференции, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.
"После нашего обсуждения с (президентом США) Дональдом Трампом и лидерами G7, мы проведем чрезвычайное заседание по теме COVID-19 по видеосвязи в этот понедельник. Мы согласуем наши усилия по вакцинам и лечению и будем работать над экономическим и финансовым реагированием", - написал Макрон в Twitter.
Люди в защитных масках на фоне Эйфелевой башни в Париже
Вчера, 08:00
Пандемия и паника: сложности борьбы с коронавирусом в разных странах
3162201
Обсудить 0
Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыЭммануэль МакронG7В мире
Рекомендуем
Итальянские солдаты в санитарных масках патрулируют площадь в центре Милана
ВОЗ объявила Европу центром пандемии коронавируса
Штаб-квартира Интерпола в Лионе, Франция
Интерпол предупредил о финансовом мошенничестве вокруг коронавируса
Медицинский работник у клиники в Киркленде, США
Больницы в США назвали совет лечиться от коронавируса водкой фейком
Президент Бразилии Жаир Болсонару
Мэр Майами заразился коронавирусом после встречи с Болсонару
Президент Бразилии Жаир Болсонару и президент США Дональд Трамп в резиденции Трампа Мар-а-Лаго
СМИ: Белый дом проводит совещание из-за коронавируса у Болсонару
Президент Бразилии Жаир Болсонару
Коронавирус у президента Бразилии не подтвердился
Пассажирский самолет в небе
Россия ограничивает авиасообщение со странами ЕС
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Посла Китая в США вызвали в Госдеп
Бригада дезинфекторов на входе в медицинский центр в пригороде Сиэтла, США. 12 марта 2020
Власти США предложили новый подход к диагностике коронавируса
Госпиталь в итальянском городе Брешиа
В ВОЗ рассказали о сроках пика заболеваний коронавирусом в мире
Свидание
Девушка раскрыла неверность парня по детали на фото
Белорусская АЭС
В Литве призвали ЕС ввести санкции против "Росатома"
Строительство главного храма Вооруженных Сил в конгрессно-выставочном центре Патриот в Московской области
Шойгу объяснил выбор места для Главного храма Вооруженных сил
Помощник президента РФ Андрей Белоусов
России придется жить при нефти по $35, заявил Белоусов
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций
Ирак подаст жалобу в ООН из-за авиаударов США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:07Глава МВД Австралии заразился коронавирусом
10:00Греческая церковь изменила отношение к мерам по борьбе с коронавирусом
09:59Глава Якутии запретил усыплять собак в пункте передержки в Якутске
09:56Кирилла Пуртова назначили на должность министра правительства Москвы
09:55В ДНР заявили о 12 нарушениях перемирия со стороны силовиков за сутки
09:51Мужчина ранил ножом пассажира поезда Владивосток — Москва
09:49Один из основателей "Яблока" Лукин заявил о выходе из партии
09:46Источник: Россия не получила от Индонезии документ об отказе от Су-35
09:46Нефть подорожала на 2% после волатильной недели
09:44В Киргизии, России и Казахстане обсуждают переход на нацвалюты
09:44В Приморье запустили "горячую линию" по коронавирусу
09:41"Верны своему стилю": в Сети оценили песню Little Big для Евровидения
09:41В Туве единогласно поддержали поправки к Конституции
09:36В Иркутске возбудили дело из-за падения сосульки на девочку
09:33В Эстонии объявили ЧП из-за распространения коронавируса
09:32Названы регионы-аутсайдеры экологического рейтинга по итогам зимы
09:31Московский список стран, после которых нужен карантин, не изменился
09:25На Урале мошенницу приговорили к колонии за "снятие порчи"
09:21Австрия приостановит железнодорожное сообщение со Словакией и Чехией
09:18Перу приостановит прием рейсов из Европы и Азии из-за коронавируса
Лента новостейМолния