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Туризм
2020-03-13T22:09+0300
https://ria.ru/20200313/1568578305.html
Швейцария запрещает въезд туристам из Италии и ужесточает контроль
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РИА Новости

Швейцария запрещает въезд туристам из Италии и ужесточает контроль

22:09 13.03.2020
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© РИА Новости / Валерий Левитин / Перейти в фотобанкОтдых в Санкт-Моритце (Швейцария)
Отдых в Санкт-Моритце (Швейцария)
© РИА Новости / Валерий Левитин
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ЖЕНЕВА, 13 мар – РИА Новости, Елизавета Исакова. Швейцария ужесточает контроль на границе, вводит запрет на въезд и транзит туристов из Италии, в случае ухудшения ситуации с коронавирусом аналогичные меры распространятся на другие, в первые очередь, соседние с Конфедерацией страны, говорится в заявлении Федерального совета (правительства), опубликованном в пятницу.
"Федеральный совет принял решение восстановить с немедленным вступлением в силу и на индивидуальной основе Шенгенский контроль на всех своих границах, - говорится в заявлении правительства. - Таким образом, въезд в Швейцарию из Италии разрешен только гражданам Швейцарии, лицам, имеющим вид на жительство в Швейцарии, и тем, кому необходимо прибыть по деловым причинам".
Транзит и перевозка товаров по-прежнему разрешены. Также въезд на территорию Швейцарии будет разрешен лицам, имеющим веские причины.
"Федеральный совет постоянно следит за ситуацией и, в случае необходимости, распространит пограничные меры на лиц, совершающих поездки из других стран или регионов", - подчеркивается в документе.
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Швейцария ввела спецконтроль на границе с Италией из-за коронавируса
Федеральный совет в пятницу принял решение ужесточить меры борьбы с заболеванием. В частности, с 13 марта по 30 апреля вводится запрет на проведение мероприятий с участием свыше 100 человек. Запрет распространяется на развлекательные структуры, горнолыжные курорты, музеи, кинотеатры, СПА и бассейны. В ресторанах и на дискотеках или в клубах не может находиться свыше 50 человек одновременно. Также до 4 апреля по всей стране закрываются школы.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более четырех тысяч скончались.
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