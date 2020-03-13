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Больницы в США назвали совет лечиться от коронавируса водкой фейком
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РИА Новости

Больницы в США назвали совет лечиться от коронавируса водкой фейком

18:58 13.03.2020 (обновлено: 01:43 14.03.2020)
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© REUTERS / David RyderМедицинский работник у клиники в Киркленде, США
Медицинский работник у клиники в Киркленде, США
© REUTERS / David Ryder
ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Группа больниц Сент-Люк из американского города Канзас-Сити опровергла расходящийся от ее имени в интернете фейковый пресс-релиз, в котором рекомендуется лечиться от коронавируса водкой.
"Расходится фальшивый пресс-релиз с логотипом нашей больницы Сент-Люк. В нем говорится, что потребление алкоголя является профилактической мерой против COVID-19", - говорится в сообщении на сайте группы больниц.
В фальшивом релизе с логотипом Сент-Люк утверждается, что употребление алкогольных напитков будто бы помогает сократить риск заражения коронавирусом. "Для питья, очистки и обеззараживания лучше всего подходит водка", - пишут авторы фальшивки.
Больница попросила граждан следовать советам ВОЗ и американских санитарных властей, а именно: часто и тщательно мыть руки, избегать заболевших людей, не трогать лицо и закрывать его при кашле и чихании, а также очищать и дезинфицировать поверхности и предметы, к которым часто прикасаются. Для обеззараживания рук, согласно советам медиков, нужен как минимум 60-процентный раствор алкоголя, в то время как крепость водки лишь 40%.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаЗдоровье - ОбществоСШАВ мире
Популярные комментарии
Ну почему сразу фейк? Просто надо не рюмашку опрокинуть, а целый курс пропить. 14 дней по три стакана натощак утром, в обед и вечером.
13 марта, 19:00
Naum Vygodsky
291001
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