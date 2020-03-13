Больницы в США назвали совет лечиться от коронавируса водкой фейком

"Расходится фальшивый пресс-релиз с логотипом нашей больницы Сент-Люк. В нем говорится, что потребление алкоголя является профилактической мерой против COVID-19", - говорится в сообщении на сайте группы больниц.

В фальшивом релизе с логотипом Сент-Люк утверждается, что употребление алкогольных напитков будто бы помогает сократить риск заражения коронавирусом. "Для питья, очистки и обеззараживания лучше всего подходит водка", - пишут авторы фальшивки.

Больница попросила граждан следовать советам ВОЗ и американских санитарных властей, а именно: часто и тщательно мыть руки, избегать заболевших людей, не трогать лицо и закрывать его при кашле и чихании, а также очищать и дезинфицировать поверхности и предметы, к которым часто прикасаются. Для обеззараживания рук, согласно советам медиков, нужен как минимум 60-процентный раствор алкоголя, в то время как крепость водки лишь 40%.