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2020-03-13T23:55+0300
https://ria.ru/20200313/1568577890.html
Зеленский подписал закон, позволяющий сократить обучение на русском
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РИА Новости

Зеленский подписал закон, позволяющий сократить обучение на русском

18:54 13.03.2020 (обновлено: 23:55 13.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 13 мар — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О полном общем среднем образовании", который позволяет сократить обучение в школах на языках национальных меньшинств, в том числе русском.
Как напомнили в пресс-службе главы государства, этот документ Верховная рада приняла 16 января 2020 года.
"Документ вводит практические инструменты, которые помогут воплотить образовательную реформу, основанную в 2017 году", — добавили в офисе главы государства.
Отмечается, что таким образом Украина выполнила последнюю рекомендацию Венецианской комиссии по закону "Об образовании".
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"В частности, закон "О среднем образовании" предусматривает право свободного выбора языка учебного процесса частными учебными заведениями. С принятием закона "О среднем образовании" Украина подтвердила приверженность своим международным обязательствам по обеспечению прав национальных меньшинств", — добавили в пресс-службе.
Закон содержит три модели изучения украинского языка в школах. Первая модель предусмотрена для коренных народов Украины, не проживающих в среде своего языка и не имеющих государства. Прежде всего речь идет о крымских татарах. Для них заложено обучение на языке коренного народа с первого до 11-го (12-го) класса наряду с основательным изучением украинского языка.
Вторая модель — для школ с обучением на языке национальных меньшинств, языки которых относятся к языкам Евросоюза. В зависимости от языковой группы и речевой среды, использовать эту модель можно по-разному. В частности, на родном языке наряду с изучением государственного они будут учиться в начальной школе.
Ученики киевской гимназии во время урока
18 января, 11:22
Россия призвала ООН и ОБСЕ оценить украинский закон об образовании
С пятого класса не менее 20% годового объема учебного времени должно преподаваться на украинском языке с постепенным увеличением объема, чтобы в девятом классе не менее 40% предметов изучались на государственном языке. Со старшей школы не менее 60% годового объема учебного времени должно читаться на государственном языке.
Третья модель будет работать для остальных национальных общин Украины. В частности, она касается нацменьшинств, язык которых относится к одной из украинских языковых семей, а также проживающих преимущественно в среде собственного языка (русский язык). Там начальная школа также будет преподаваться на языке меньшинства вместе с изучением украинского, а с пятого класса не менее 80% учебного времени будет читаться на государственном языке.
После принятия закона Радой Россия призвала международные правозащитные институты ООН, ОБСЕ и Совета Европы дать адекватную оценку действиям украинских властей в связи с дискриминацией русского языка.
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич
7 ноября 2019, 15:33
Лукашевич заявил о "двойной" дискриминации русского языка на Украине
33154991310
Обсудить 104
Верховная Рада УкраиныЕвросоюзВладимир ЗеленскийЕвропаООНУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Ну что же ты Зеленский, я сам с Казахстана! Знай после такого тебя здесь не полюбят!
13 марта, 20:34
Владимир Никитин
2710003
Думаю, что эта политика провала государства Украина, так как делит население по языковым квартирам...
13 марта, 20:56
Alex Grosh
1200000
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