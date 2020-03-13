Зеленский подписал закон, позволяющий сократить обучение на русском

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости. Президент Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О полном общем среднем образовании", который позволяет сократить обучение в школах на языках национальных меньшинств, в том числе русском.

Как напомнили в пресс-службе главы государства, этот документ Верховная рада приняла 16 января 2020 года.

"Документ вводит практические инструменты, которые помогут воплотить образовательную реформу, основанную в 2017 году", — добавили в офисе главы государства.

Отмечается, что таким образом Украина выполнила последнюю рекомендацию Венецианской комиссии по закону "Об образовании".

"В частности, закон "О среднем образовании" предусматривает право свободного выбора языка учебного процесса частными учебными заведениями. С принятием закона "О среднем образовании" Украина подтвердила приверженность своим международным обязательствам по обеспечению прав национальных меньшинств", — добавили в пресс-службе.

Закон содержит три модели изучения украинского языка в школах. Первая модель предусмотрена для коренных народов Украины, не проживающих в среде своего языка и не имеющих государства. Прежде всего речь идет о крымских татарах. Для них заложено обучение на языке коренного народа с первого до 11-го (12-го) класса наряду с основательным изучением украинского языка.

Вторая модель — для школ с обучением на языке национальных меньшинств, языки которых относятся к языкам Евросоюза . В зависимости от языковой группы и речевой среды, использовать эту модель можно по-разному. В частности, на родном языке наряду с изучением государственного они будут учиться в начальной школе.

С пятого класса не менее 20% годового объема учебного времени должно преподаваться на украинском языке с постепенным увеличением объема, чтобы в девятом классе не менее 40% предметов изучались на государственном языке. Со старшей школы не менее 60% годового объема учебного времени должно читаться на государственном языке.

Третья модель будет работать для остальных национальных общин Украины. В частности, она касается нацменьшинств, язык которых относится к одной из украинских языковых семей, а также проживающих преимущественно в среде собственного языка (русский язык). Там начальная школа также будет преподаваться на языке меньшинства вместе с изучением украинского, а с пятого класса не менее 80% учебного времени будет читаться на государственном языке.