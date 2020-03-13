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Минкультуры Франции призвало музеи закрыть свои двери для посетителей
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РИА Новости

Минкультуры Франции призвало музеи закрыть свои двери для посетителей

20:03 13.03.2020
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CC0 / 139904 / Музей Орсе, Франция
Музей Орсе, Франция
CC0 / 139904 /
ПАРИЖ, 13 мар – РИА Новости. Министерство культуры Франции призвало музеи и другие культурные учреждения ограничить свою деятельность или закрыть двери для посетителей на фоне ситуации с коронавирусом.
Ранее в пятницу премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что отныне запрещены любые массовые мероприятия, численность участников которых превышает отметку в 100 человек.
"Как заявили президент Республики и премьер-министр, с этой пятницы 13 марта на всей территории страны запрещены собрания более 100 человек. Всем структурам министерства предлагается переориентировать свою деятельность на выполнение своих основных функций, вплоть до закрытия структуры для общественности", - говорится в письме, отправленным в свои подразделения министерством. Документ есть в распоряжении РИА Новости.
Ранее в пятницу Лувр объявил о закрытии. Музей будет оставаться зарытым для посетителей до нового распоряжения. Также в пятницу закрылся еще один крупнейший музей Парижа – музей Орсе.
По последним данным, число заболевших коронавирусом во Франции составляет 2876 человек. Жертвами болезни стал 61 человек.
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