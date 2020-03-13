В Казахстане зарегистрировали четвертый случай коронавируса

АЛМА-АТА, 13 мар – РИА Новости. Число подтвержденных случаев коронавируса на территории Казахстана выросло до четырех, сообщил официальный представитель министерства здравоохранения республики Диас Ахметшарип.
"Четвертый случай – это гражданин Казахстана 1976 года рождения. Он прилетел из Германии", - сказал Ахметшарип в эфире телеканала "Казахстан".
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
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