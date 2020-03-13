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В Казахстане зарегистрировали четвертый случай коронавируса
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РИА Новости

В Казахстане зарегистрировали четвертый случай коронавируса

18:50 13.03.2020
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© Sputnik / Тимур БатыршинУчения спецслужб аэропорта по подготовке возможному прибытию инфицированных коронавирусом, в аэропорту Алматы
Учения спецслужб аэропорта по подготовке возможному прибытию инфицированных коронавирусом, в аэропорту Алматы
© Sputnik / Тимур Батыршин
АЛМА-АТА, 13 мар – РИА Новости. Число подтвержденных случаев коронавируса на территории Казахстана выросло до четырех, сообщил официальный представитель министерства здравоохранения республики Диас Ахметшарип.
В пятницу министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов сообщил о регистрации первых трех случаев коронавируса у граждан республики. Положительные результаты показали тесты у двух человек, прибывших из Германии, и одного - из Италии.
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"Четвертый случай – это гражданин Казахстана 1976 года рождения. Он прилетел из Германии", - сказал Ахметшарип в эфире телеканала "Казахстан".
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.

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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыКазахстанВ мире
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