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Коронавирус у президента Бразилии не подтвердился
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РИА Новости

Коронавирус у президента Бразилии не подтвердился

18:49 13.03.2020 (обновлено: 19:07 13.03.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Бразилии Жаир Болсонару
Президент Бразилии Жаир Болсонару
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Результаты теста на коронавирус COVID-19 у президента Бразилии Жаира Болсонару отрицательные, говорится в сообщении на странице Facebook президента.
Ранее издание O Dia со ссылкой на источники в правительстве сообщило, что первый тест на наличие вируса у президента дал положительный результат.
"Госпиталь вооруженных сил и лаборатория SABIN засвидетельствовали отрицательный результат на COVID-19 у президента республики Жаира Болсонару", - говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что тесты на коронавирус у Фабио Вайнгартена - главы секретариата по общественным коммуникациям при администрации бразильского президента - дали положительный результат. Позже Болсонару сообщил, что также сдал необходимые анализы, результаты которых ожидались в пятницу. Оба бразильца на прошлой неделе посещали США, где встречались с президентом Дональдом Трампом.
Сам Трамп заявил, что не делал тестов. Тем не менее, Белый дом решил провести экстренное совещание в связи со встречей Болсонару и Трампа.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаЖаир БолсонаруБразилияВ мире
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