Условия, необходимые для покупки Fortum акций Uniper, выполнены

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Все условия нормативного регулирования, необходимые для закрытия сделки по покупке Fortum пакета акций Все условия нормативного регулирования, необходимые для закрытия сделки по покупке Fortum пакета акций Uniper , выполнены, говорится в сообщении финской компании.

"Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сегодня сообщила Fortum, что компании больше не требуется решение... для закрытия сделки по приобретению контрольного пакета акций Uniper SE. Это заявление ФАС означает, что все нормативные условия, необходимые для закрытия сделки, выполнены", - говорится в сообщении.

В октябре 2019 года Fortum заключила соглашение с компаниями Elliott и Knight Vinke о приобретении более чем 20,5% акций Uniper, в результате чего доля финской компании в немецкой возрастает более чем до 70,5%. Но сделка должна быть одобрена регулирующими органами РФ и США. От США одобрение было получено в декабре. Сделка будет закрыта двумя частями. Ожидается, что первая часть сделки, охватывающий не менее 19,6% акций Uniper, будет закрыта вскоре после одобрения в России. Вторая часть, охватывающая максимум 3,8% акций, должна быть закрыта в течение двух месяцев после закрытия первой части.

В ноябре 2019 года правительственная комиссия РФ по контролю за осуществлением иностранных инвестиций согласовала приобретение Fortum доли в Uniper. В марте Fortum сообщил, что получил решение ФАС , которое формально закрепляет решение правкомиссии. При этом компания отмечала, что Fortum еще необходимо получить решение ФАС в рамках антимонопольного регулирования и оно ожидается в предстоящие недели.

Сделке мешает водоканал российской "Юнипро", обладающий статусом стратегически важного. Такой актив по российскому законодательству не может принадлежать Fortum, поскольку ее контролирующим акционером является иностранное государство. Кроме того, на Сургутской ГРЭС-2 "Юнипро" есть лаборатория с лицензией на работу с микроорганизмами IV группы патогенности, что также подпадает под регулирование закона о стратегически важных активах. Также глава ФАС России Игорь Артемьев в ноябре говорил, что подготовлены поправки в закон, которые разрешают проводить такие сделки, если стоимость актива, мешающего одобрению, составляет менее 1%.