Посольство уточнило число россиян на лайнере Costa Magica

ПАРИЖ, 13 мар - РИА Новости. Число россиян на борту круизного лайнера Costa Magica, стоящего у острова Мартиника в Карибском море, составляет 38 человек, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Париже.
"На лайнере 30 россиян среди пассажиров, а еще восемь граждан РФ являются членами экипажа", - сказал собеседник агентства.
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Ранее сообщалось только о 30 пассажирах - гражданах России.
Всего на борту находятся 2309 пассажира и 960 членов экипажа.
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Остров Мартиника расположен в центральной части архипелага Малые Антильские острова в Карибском море Атлантического океана. Административно является заморским департаментом Франции.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже более 125 тысяч человек более чем в 110 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.