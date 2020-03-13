Швейцария запретила массовые мероприятия с участием более ста человек

ЖЕНЕВА, 13 мар – РИА Новости, Елизавета Исакова. Швейцария ужесточила меры по борьбе с новым коронавирусом , запрещены мероприятия с участием свыше 100 человек, запрет затрагивает в том числе горнолыжные курорты, инфраструктуру и СПА, заявил глава Федерального департамента по внутренним делам Швейцарии Ален Берсе, выступая на пресс-конференции в пятницу по итогам заседания правительства.

"Меры, предпринятые сегодня утром Федеральным советом, нацелены на защиту самых уязвимых представителей сообщества и на то, чтобы избежать переполнения больниц и отделений интенсивной терапии. Федеральный совет принял решение утром запретить с сегодняшнего дня все частные и общественные мероприятия с участием свыше 100 человек", - сказал он.

По его словам, эта мера также затрагивает развлекательные структуры, в том числе музеи, спортивные центры, СПА, бассейны, а также горнолыжную инфраструктуру.

"Ситуация сложная, но у нас есть средства, чтобы справиться с ней как финансово, так и в медицинском плане", – добавила президент Швейцарии Симонетта Соммаруга

Федеральный совет 28 февраля в связи с распространением нового коронавируса ввел до 15 марта запрет на организацию массовых мероприятий с участием свыше 1000 человек.

Запрет на проведение мероприятий с участием свыше 100 человек будет действовать вплоть до 30 апреля. Ряд кантонов при этом снизил количество возможных участников мероприятий до 50 человек.