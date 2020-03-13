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Швейцария запретила массовые мероприятия с участием более ста человек
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РИА Новости

Швейцария запретила массовые мероприятия с участием более ста человек

18:40 13.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрохожие в медицинских масках
Прохожие в медицинских масках
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Прохожие в медицинских масках. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 13 мар – РИА Новости, Елизавета Исакова. Швейцария ужесточила меры по борьбе с новым коронавирусом, запрещены мероприятия с участием свыше 100 человек, запрет затрагивает в том числе горнолыжные курорты, инфраструктуру и СПА, заявил глава Федерального департамента по внутренним делам Швейцарии Ален Берсе, выступая на пресс-конференции в пятницу по итогам заседания правительства.
"Меры, предпринятые сегодня утром Федеральным советом, нацелены на защиту самых уязвимых представителей сообщества и на то, чтобы избежать переполнения больниц и отделений интенсивной терапии. Федеральный совет принял решение утром запретить с сегодняшнего дня все частные и общественные мероприятия с участием свыше 100 человек", - сказал он.
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По его словам, эта мера также затрагивает развлекательные структуры, в том числе музеи, спортивные центры, СПА, бассейны, а также горнолыжную инфраструктуру.
"Ситуация сложная, но у нас есть средства, чтобы справиться с ней как финансово, так и в медицинском плане", – добавила президент Швейцарии Симонетта Соммаруга.
Федеральный совет 28 февраля в связи с распространением нового коронавируса ввел до 15 марта запрет на организацию массовых мероприятий с участием свыше 1000 человек.
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Запрет на проведение мероприятий с участием свыше 100 человек будет действовать вплоть до 30 апреля. Ряд кантонов при этом снизил количество возможных участников мероприятий до 50 человек.
Также в стране с 13 марта и по 4 апреля будут закрыты начальные и средние школы, чтобы не создавать потенциально опасные ситуации единовременного присутствия большого количества детей в одном месте.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаСимонетта СоммаругаКоронавирусыШвейцарияВ мире
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