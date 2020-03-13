В Черногории закрыли школы и запретили массовые мероприятия

БЕЛГРАД, 13 мар – РИА Новости. Власти Власти Черногории закрывают учебные заведения, запрещают все массовые мероприятия и выезд в несколько стран и принимают ряд других мер против коронавируса, сообщило правительство.

Черногория остается последней страной в Европе , где пока не зафиксированы случаи заражения коронавирусом.

"Запрещаются все собрания в закрытых помещениях и на открытом пространстве, культурного, спортивного, политического, религиозного и частного характера, выступления и мероприятия. Останавливается преподавание во всех воспитательных и образовательных учреждениях на 15 дней с 16 марта", - сообщил кабмин.

Германию, Швейцарию и "Закрывается ряд пунктов пограничного перехода... Запрещается выезд граждан страны во Францию Данию . Под медицинский надзор ставятся прибывшие из этих стран и Словении", - указало правительство.

Среди других мер – запрет на заход круизных лайнеров в черногорские порты до 2 апреля, предписание работодателям сохранить зарплату сидящему с ребенком родителю, рекомендация торговым точкам и общепиту ограничить число посетителей.