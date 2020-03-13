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Число зараженных коронавирусом в Австрии выросло до 504 человек
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РИА Новости

Число зараженных коронавирусом в Австрии выросло до 504 человек

18:34 13.03.2020
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© REUTERS / Andreas GebertСанитарно-контрольный пункт на австрийско-итальянской границе
Санитарно-контрольный пункт на австрийско-итальянской границе
© REUTERS / Andreas Gebert
ВЕНА, 13 мар - РИА Новости. Число подтвержденных случаев коронавируса в Австрии в пятницу выросло на 82 и достигло 504, сообщило министерство здравоохранения республики.
В пятницу утром ведомство сообщало о 422 зараженных, во второй половине дня скорректировало информацию до 504. Минздрав Австрии публикует информацию о текущей ситуации с коронавирусом дважды в день, по состоянию на 08.00 и 15.00 (10.00 и 17.00 мск).
В четверг в Австрии зафиксировали первую смерть от коронавируса, в Вене скончался 69-летний мужчина, который побывал в Италии и имел другие болезни.
ВОЗ в среду объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Правительство Австрии в несколько этапов ввело ограничительные меры для сдерживания распространения вируса в стране.
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