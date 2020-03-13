Число зараженных коронавирусом в Австрии выросло до 504 человек

ВЕНА, 13 мар - РИА Новости. Число подтвержденных случаев коронавируса в Австрии в пятницу выросло на 82 и достигло 504, сообщило министерство здравоохранения республики.
В пятницу утром ведомство сообщало о 422 зараженных, во второй половине дня скорректировало информацию до 504. Минздрав Австрии публикует информацию о текущей ситуации с коронавирусом дважды в день, по состоянию на 08.00 и 15.00 (10.00 и 17.00 мск).
ВОЗ в среду объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Правительство Австрии в несколько этапов ввело ограничительные меры для сдерживания распространения вируса в стране.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса