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Теплоснабжение
2020-03-13T18:31+0300
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"ТСК Мосэнерго" за январь-февраль отсудила у должников 170 млн рублей
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РИА Новости

"ТСК Мосэнерго" за январь-февраль отсудила у должников 170 млн рублей

18:31 13.03.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛисты с денежными купюрами
Листы с денежными купюрами
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. "ТСК Мосэнерго" в январе-феврале 2020 года получила более 170 миллионов рублей по итогам судебных процессов против потребителей-должников, следует из релиза компании.
"ООО "ТСК Мосэнерго" в январе-феврале 2020 года продолжило работу по защите своих интересов в рамках судебных споров. Фактическое поступление денежных средств по итогам исполнительного производства в рамках выигранных судебных процессов в отношении потребителей-должников за два месяца текущего года превысило 170 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в рамках проведения претензионно-исковой работы за январь-февраль компания приняла участие в более чем 120 судебных заседаниях по искам о взыскании задолженности за теплоснабжение и горячую воду. Основными должниками "ТСК Мосэнерго" являются управляющие компании, осуществляющие деятельность по управлению многоквартирными домами.
ООО "ТСК Мосэнерго" было создано с целью производства и передачи тепловой энергии в Москве и ряде городских округов Московской области. МОЭК принадлежит 74,64% компании, "Мосэнерго" - 25,36%.
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ТеплоснабжениеМосэнергоЭкономика
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