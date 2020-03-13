"ТСК Мосэнерго" за январь-февраль отсудила у должников 170 млн рублей

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. "ТСК Мосэнерго" в январе-феврале 2020 года получила более 170 миллионов рублей по итогам судебных процессов против потребителей-должников, следует из релиза компании.
"ООО "ТСК Мосэнерго" в январе-феврале 2020 года продолжило работу по защите своих интересов в рамках судебных споров. Фактическое поступление денежных средств по итогам исполнительного производства в рамках выигранных судебных процессов в отношении потребителей-должников за два месяца текущего года превысило 170 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в рамках проведения претензионно-исковой работы за январь-февраль компания приняла участие в более чем 120 судебных заседаниях по искам о взыскании задолженности за теплоснабжение и горячую воду. Основными должниками "ТСК Мосэнерго" являются управляющие компании, осуществляющие деятельность по управлению многоквартирными домами.