"ТСК Мосэнерго" за январь-февраль отсудила у должников 170 млн рублей

"ООО "ТСК Мосэнерго" в январе-феврале 2020 года продолжило работу по защите своих интересов в рамках судебных споров. Фактическое поступление денежных средств по итогам исполнительного производства в рамках выигранных судебных процессов в отношении потребителей-должников за два месяца текущего года превысило 170 миллионов рублей", - говорится в сообщении.