Сотрудник Deutsche Bank в Лондоне заразился коронавирусом

ЛОНДОН, 13 мар – РИА Новости, Наталья Копылова. Сотрудник головного офиса германского банка Deutsche Bank в Лондоне в пятницу получил положительные результаты теста на коронавирус, работники офиса отправлены по домам, следует из сообщения кредитной организации.
Заболевший работник был изолирован в понедельник, положительные результаты анализа пришли в пятницу.
В головном офисе, расположенном в лондонском Сити, была проведена тщательная уборка. Некоторых сотрудников офиса отправили работать из дома.
Ранее на этой неделе исполнительный директор Deutsche Bank Кристиан Сьювинг в обращении к работникам банка отметил, что во избежание распространения коронавируса в офисах банка часть сотрудников может работать из дома. Также руководство банка свело командировки подчиненных к минимуму и отменило все крупные мероприятия.
Ранее работники банка во Франкфурте также получили положительный результат на коронавирус.
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