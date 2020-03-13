Сотрудник Deutsche Bank в Лондоне заразился коронавирусом

В головном офисе, расположенном в лондонском Сити, была проведена тщательная уборка. Некоторых сотрудников офиса отправили работать из дома.

Ранее на этой неделе исполнительный директор Deutsche Bank Кристиан Сьювинг в обращении к работникам банка отметил, что во избежание распространения коронавируса в офисах банка часть сотрудников может работать из дома. Также руководство банка свело командировки подчиненных к минимуму и отменило все крупные мероприятия.