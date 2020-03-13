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Программу праздника "Крымская весна" изменили из-за коронавируса
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РИА Новости

Программу праздника "Крымская весна" изменили из-за коронавируса

18:25 13.03.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПразднование годовщины "Крымской весны" в Крыму
Празднование годовщины Крымской весны в Крыму
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости. Программа празднований в Симферополе по случаю шестилетия воссоединения Крыма с Россией скорректирована из-за рекомендаций относительно профилактики распространения коронавирусной инфекции, сообщил РИА Новости источник в крымском правительстве.
"В связи с поступившими всем регионам рекомендациями, принято решение отменить массовые мероприятия в Симферополе на площади Ленина, которые в том числе включали праздничный концерт. Формальных причин для отмены массовых мероприятий нет, это делается исключительно в целях профилактики", - сказал собеседник агентства.
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При этом, по его словам, в городе запланированы другие праздничные мероприятия 16 и 18 марта. В эти дни крымскую столицу также посетит официальная делегации из Донецка.
В частности, 16 марта празднования начнутся с возложения цветов к памятнику "Народному ополчению всех времен", после чего состоится открытие уличной тематической выставки, посвященной достижениям республики за шесть лет пребывания в составе России, а также выставки детских рисунков и поделок. В этот же день в стенах крымского парламента состоится торжественное собрание и праздничный концерт.
При этом 18 марта стартует праздничный автомотопробег "Симферополь – Севастополь, гора Гасфорта". В конечном пункте запланирована праздничная программа и концерт, а также торжественная церемония высадки деревьев в рамках акции "Русский лес".
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Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
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