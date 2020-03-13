Чистый убыток "Силмаша" по РСБУ в 2019 году сократился в 2,9 раза

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Чистый убыток российской энергомашиностроительной компании " Чистый убыток российской энергомашиностроительной компании " Силовые машины " по РСБУ в 2019 году сократился в 2,9 раза по сравнению с 2018 годом и составил 21,752 миллиарда рублей, говорится в материалах компании.

Выручка выросла в 1,5 раза, до 39,757 миллиарда рублей. Убыток от продаж составил 8,737 миллиарда рублей, сократившись за отчетный период в 4,6 раза.

Себестоимость продаж снизилась на 27% и составила 43,29 миллиарда рублей. Коммерческие расходы сократились на 48%, до уровня в 2,624 миллиарда рублей. Управленческие расходы увеличились на 29%, составив 2,58 миллиарда рублей.

Долгосрочные обязательства компании упали в 11,7 раза и на конец 2019 года составили 3,19 миллиарда рублей. Краткосрочные обязательства снизились на 9%, до уровня в 132,257 миллиарда рублей.