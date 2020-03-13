Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание новой парогазовой теплоэлектростанции
Теплоснабжение
2020-03-13T18:23+0300
https://ria.ru/20200313/1568575749.html
Чистый убыток "Силмаша" по РСБУ в 2019 году сократился в 2,9 раза
https://cdn24.img.ria.ru/images/155192/82/1551928206_0:0:3035:1707_1036x0_80_0_0_2a2248196acafc0fe065a845e9a90a19.jpg
РИА Новости

Чистый убыток "Силмаша" по РСБУ в 2019 году сократился в 2,9 раза

18:23 13.03.2020
84
© РИА Новости / Алексей СухоруковРоссийские рубли
Российские рубли
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Чистый убыток российской энергомашиностроительной компании "Силовые машины" по РСБУ в 2019 году сократился в 2,9 раза по сравнению с 2018 годом и составил 21,752 миллиарда рублей, говорится в материалах компании.
Выручка выросла в 1,5 раза, до 39,757 миллиарда рублей. Убыток от продаж составил 8,737 миллиарда рублей, сократившись за отчетный период в 4,6 раза.
Себестоимость продаж снизилась на 27% и составила 43,29 миллиарда рублей. Коммерческие расходы сократились на 48%, до уровня в 2,624 миллиарда рублей. Управленческие расходы увеличились на 29%, составив 2,58 миллиарда рублей.
Долгосрочные обязательства компании упали в 11,7 раза и на конец 2019 года составили 3,19 миллиарда рублей. Краткосрочные обязательства снизились на 9%, до уровня в 132,257 миллиарда рублей.
Здание ОАО Силовые машины в Санкт-Петербурге
4 февраля, 18:07Теплоснабжение
"Силмаш" создал термодинамическую модель газовой турбины ГТЭ-170
"Силовые машины" - глобальная энергомашиностроительная компания, занимается проектированием, изготовлением и комплектной поставкой оборудования для тепловых, атомных и гидроэлектростанций. Компания входит в состав "Севергрупп" Алексея Мордашова.
310000
Обсудить 0
ТеплоснабжениеСиловые машиныЭкономика
Рекомендуем
Федеральная антимонопольная служба
Условия, необходимые для покупки Fortum акций Uniper, выполнены
Листы с денежными купюрами
"ТСК Мосэнерго" за январь-февраль отсудила у должников 170 млн рублей
Офис Deutsche Bank
Сотрудник Deutsche Bank в Лондоне заразился коронавирусом
Знак процента
Чистая прибыль "Фортума" по РСБУ в 2019 году выросла на 12,5%
Разгрузка мусоровоза на предприятии по переработке отходов в Подмосковье
Минприроды озвучило новую меру поддержки операторов по обращению с ТКО
Российские рубли
ЦБ оценил готовность российской финансовой системы к внешним шокам
Мюнхенская конференция по безопасности
Помпео обсудил с премьером Туниса недавний теракт у посольства США
Бокс пробоподготовки в микробиологической лаборатории
Уругвай подтвердил первые четыре случая коронавируса в стране
Траурная церемония прощания с жертвами авиакатастрофы под Смоленском
Президент Польши не поедет в Россию на годовщину гибели Качиньского
Покупательница в отделе бытовой химии
В P&G отрицают, что товары для россиян отличаются от европейских
Самолет Ил-76 МЧС России, который доставил гуманитарный груз для пострадавшего от паводка населения Якутии
Самолет Ил-76 МЧС России доставил гуманитарную помощь жителям Конго
Учения МЧС в Петропавловске-Камчатском
В Находке на складе произошла разгерметизация емкости с мазутом
Выдающийся итальянский кинорежиссёр Федерико Феллини
Выставка к 100-летию Федерико Феллини открылась в Музее кино на ВДНХ
Люди в защитных масках во Флоренции, Италия
ЕБРР выделит миллиард евро для борьбы с последствиями коронавируса
Белорусская АЭС
В Литве призвали ЕС ввести санкции против "Росатома"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:13В Крыму ответили на слова Климкина об украинском гимне
02:02Автоэксперт объяснил, почему вреден "пенсионерский" стиль езды
02:02Пелоси объявила о сделке с Трампом по закону о коронавирусе
01:59Кипр запретил въезд иностранцам из-за коронавируса
01:47В Венгрии с понедельника закроют школы из-за коронавируса
01:39Фонд Джека Ма пожертвует США миллион масок для борьбы с коронавирусом
01:36В Крыму рейсовый автобус столкнулся с легковушкой
01:20Билл Гейтс покинул совет директоров Microsoft
01:13В Петербурге три человека пострадали в ДТП с машиной скорой помощи
01:12Работники штаб-квартиры ООН будут работать удаленно из-за коронавируса
01:10На Кипре подтвержден 21 случай инфицирования коронавирусом
00:52В Белоруссии часть студентов поместили на карантин из-за коронавируса
00:50Жена представителя правительства Греции заразилась коронавирусом
00:48Число заболевших коронавирусом в Египте выросло до 93 человек
00:47Число умерших от коронавируса в Латинской Америке выросло до четырех
00:45Премьер Армении с супругой собираются пройти тест на коронавирус
00:43На Украине осудили всех подозреваемых в нападении на советника СНБО
00:39В Суринаме зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом
00:39Рубль отбил часть потерь своей стоимости за неделю
00:35Минздрав Эквадора сообщил о первой смерти от коронавируса
Лента новостейМолния