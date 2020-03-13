Чистая прибыль "Фортума" по РСБУ в 2019 году выросла на 12,5%

Выручка компании выросла на 4,04%, до 76,788 миллиарда рублей. Себестоимость продаж увеличилась на 0,9%, до 51,735 миллиарда рублей. Прибыль до налогообложения составила 20,464 миллиарда рублей, увеличившись на 12,7%.