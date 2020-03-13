Чистая прибыль "Фортума" по РСБУ в 2019 году выросла на 12,5%

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Чистая прибыль "Фортума" за 2019 год по РСБУ выросла на 12,5% по сравнению с предыдущим годом и составила 16,137 миллиарда рублей, следует из отчета компании.
Выручка компании выросла на 4,04%, до 76,788 миллиарда рублей. Себестоимость продаж увеличилась на 0,9%, до 51,735 миллиарда рублей. Прибыль до налогообложения составила 20,464 миллиарда рублей, увеличившись на 12,7%.
Энергокомпания "Фортум" входит в дивизион "Россия" финской корпорации Fortum, занимается производством и сбытом электрической и тепловой энергии. В ее структуре восемь тепловых электростанций на Урале и в Западной Сибири. В уставном капитале компании 69,9% доля принадлежит Fortum Russia B.V., 28,3% долей владеет Fortum Holding B.V.