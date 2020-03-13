В P&G отрицают, что товары для россиян отличаются от европейских

ЖЕНЕВА, 12 мар — РИА Новости. Глава европейского офиса транснациональной компании Procter and Gamble (P&G) Лоик Тассель отрицает, что товары для российского рынка отличаются от продукции для Европы.
"Если бы мне пришлось назвать цифру, то всего два-три процента нашей продукции в России имеет отличающуюся, адаптированную формулу, которая зависит исключительно от потребностей россиян. Качество продуктов ничем не уступает аналогам в любой точке Европы", — сказал он РИА Новости.
По словам Тасселя, "подавляющее большинство продуктов, которые мы продаем в России, имеют ту же формулу, что и на других европейских рынках". К примеру, все капсулы для стирки белья поставляются с одного завода во Франции, а большинство бритв Gillette сделано на заводе в Германии. Шампуни также поставляются в Россию из-за границы.
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