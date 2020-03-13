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В P&G отрицают, что товары для россиян отличаются от европейских
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РИА Новости

В P&G отрицают, что товары для россиян отличаются от европейских

18:19 13.03.2020 (обновлено: 19:11 13.03.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПокупательница в отделе бытовой химии
Покупательница в отделе бытовой химии
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
ЖЕНЕВА, 12 мар — РИА Новости. Глава европейского офиса транснациональной компании Procter and Gamble (P&G) Лоик Тассель отрицает, что товары для российского рынка отличаются от продукции для Европы.
"Если бы мне пришлось назвать цифру, то всего два-три процента нашей продукции в России имеет отличающуюся, адаптированную формулу, которая зависит исключительно от потребностей россиян. Качество продуктов ничем не уступает аналогам в любой точке Европы", — сказал он РИА Новости.
По словам Тасселя, "подавляющее большинство продуктов, которые мы продаем в России, имеют ту же формулу, что и на других европейских рынках". К примеру, все капсулы для стирки белья поставляются с одного завода во Франции, а большинство бритв Gillette сделано на заводе в Германии. Шампуни также поставляются в Россию из-за границы.
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РоссияProcter & Gamble Co.ЕвропаНовости компаний - ЭкономикаЭкономика
Популярные комментарии
Такой размытый ответ . Вроде сказал что нет , но оговорился , что только некоторые продукты отличаются по причине Российских особенностей потребления . Некоторые - могут быть 95% . Озвученая причина - Российские особенности - это низкая покупательская способность населения . То есть он сказал - товары в основной своей массе совершенно другие чем в Европе потому, что у Россиян нет денег платить за качественный продукт . Поэтому делаем фигню , но этикетки такие же как в Европе .
13 марта, 19:45
freizdorf
1201402
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