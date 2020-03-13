В P&G отрицают, что товары для россиян отличаются от европейских

По словам Тасселя, "подавляющее большинство продуктов, которые мы продаем в России, имеют ту же формулу, что и на других европейских рынках". К примеру, все капсулы для стирки белья поставляются с одного завода во Франции, а большинство бритв Gillette сделано на заводе в Германии. Шампуни также поставляются в Россию из-за границы.