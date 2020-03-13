Оман приостанавливает выдачу туристических виз из-за коронавируса

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Оман с 15 марта приостанавливает выдачу туристических виз для граждан всех стран на 30 дней во избежание распространения эпидемии коронавируса (Covid-19), информирует российское представительство министерства туризма султаната Оман.

"…Султанат Оман прекращает выдачу туристических виз, начиная с 15 марта 2020 года, на период 30 дней, во избежание распространения эпидемии", — говорится в сообщении.

Отмечается, что 10 марта султан Хайтам бин Тарик издал приказ о формировании Верховного комитета по управлению эпидемиологической обстановкой, вызванной коронавирусом (Covid-19). Верховный комитет принял меры по сдерживанию распространения коронавируса, которые вступают в силу с 15 марта сроком на 30 дней.

По данным российского представительства министерства туризма Омана, отменяется выдача туристических виз для всех стран, запрещены заходы круизных лайнеров в порты султаната, прекращены все спортивные, массовые и внеклассные мероприятия. Посещать судебные заседания смогут только участники судебных процессов, запрещено курение кальянов во всех общественных заведениях и ограничен выезд за границу граждан Омана и иностранцев, проживающих в стране, за исключением неотложной необходимости.

Рекомендовано также принимать меры предосторожности во время религиозных обрядов, семейных и общественных мероприятий и воздерживаться от посещения кинотеатров.