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Туризм
2020-03-13T23:56+0300
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Оман приостанавливает выдачу туристических виз из-за коронавируса
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РИА Новости

Оман приостанавливает выдачу туристических виз из-за коронавируса

23:56 13.03.2020
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CC BY-SA 2.0 / Andrew Moore / Al Alam Palace IКоролевский дворец Омана
Королевский дворец Омана
CC BY-SA 2.0 / Andrew Moore / Al Alam Palace I
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Оман с 15 марта приостанавливает выдачу туристических виз для граждан всех стран на 30 дней во избежание распространения эпидемии коронавируса (Covid-19), информирует российское представительство министерства туризма султаната Оман.
"…Султанат Оман прекращает выдачу туристических виз, начиная с 15 марта 2020 года, на период 30 дней, во избежание распространения эпидемии", — говорится в сообщении.
Отмечается, что 10 марта султан Хайтам бин Тарик издал приказ о формировании Верховного комитета по управлению эпидемиологической обстановкой, вызванной коронавирусом (Covid-19). Верховный комитет принял меры по сдерживанию распространения коронавируса, которые вступают в силу с 15 марта сроком на 30 дней.
По данным российского представительства министерства туризма Омана, отменяется выдача туристических виз для всех стран, запрещены заходы круизных лайнеров в порты султаната, прекращены все спортивные, массовые и внеклассные мероприятия. Посещать судебные заседания смогут только участники судебных процессов, запрещено курение кальянов во всех общественных заведениях и ограничен выезд за границу граждан Омана и иностранцев, проживающих в стране, за исключением неотложной необходимости.
Рекомендовано также принимать меры предосторожности во время религиозных обрядов, семейных и общественных мероприятий и воздерживаться от посещения кинотеатров.
По данным на 12 марта, министерство здравоохранения Омана информировало о 19 случаях коронавируса в стране с момента начала вспышки заболевания. Всем пациентам была своевременно оказана медицинская помощь с госпитализацией.
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