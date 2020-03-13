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Туризм
2020-03-13T20:33+0300
https://ria.ru/20200313/1568575417.html
Коронавирус может лишить работы 50 миллионов человек в сфере туризма
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РИА Новости

Коронавирус может лишить работы 50 миллионов человек в сфере туризма

20:33 13.03.2020
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© REUTERS / Massimo PincaЗащитная маска на скульптуре в Турине, Италия
Защитная маска на скульптуре в Турине, Италия
© REUTERS / Massimo Pinca
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Всемирный совет по путешествиям и туризму (World Travel & Tourism Council, WTTC) заявляет, что до 50 миллионов рабочих мест в секторе путешествий и туризма находятся под угрозой сокращения из-за глобальной пандемии COVID-19, говорится на сайте WTTC.
"Данные WTTC показывают сильное влияние на сектор "Путешествия и туризм" нынешней вспышки COVID-19. В настоящее время анализ показывает, что в этом секторе в мире находится под угрозой до 50 миллионов рабочих мест", - приводятся в сообщении слова президента и главного исполнительного директора WTTC Глории Гавары.
Последние данные WTTC говорят о том, что в 2020 году количество путешествий по всему миру может снизиться на 25 процентов. Это может привести к соответствующему сокращению рабочих мест на 12-14 процентов.
"Вспышка коронавируса явно представляет серьезную угрозу для отрасли в целом, для тех, кто работает в ней, и для тех, кто хочет продолжать путешествовать", - сказала она.
После всесторонних консультаций с другими организациями, занимающимися туризмом и путешествиями, WTTC предлагает ряд мер, которые необходимо предпринять, чтобы обеспечить быстрое восстановление сектора после того, как ситуация с коронавирусом окажется под контролем. В этой связи организация намерена предложить свою поддержку правительствам разных стран, особенно тем, которые будут проводить сильную политику для быстрого восстановления отрасли.
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Среди мер по восстановлению международного туризма WTTC предлагает упрощать визовые режимы и сокращать стоимость виз, а также активно применять новые технологии для прохождения пограничного контроля. Рекомендовано также снижать нагрузку аэропортов и облегчать налоговую политику, в том числе уменьшить или отменить налоги на путешественников, такие как аэропортовые, портовые и гостиничные сборы, что увеличивает стоимость поездок.
Важно также вводить льготы и стимулы для обеспечения поддержания бизнеса компаний, наиболее пострадавших от вируса.
"Поддерживайте туристические направления - увеличивайте бюджеты и выделяйте ресурсы для продвижения, маркетинга и разработки туристических продуктов. Сектор путешествий и туризма доказал свою устойчивость к кризисам, и в последние годы эта способность восстанавливаться значительно улучшилась", — говорится в сообщении WTTC.
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