Коронавирус может лишить работы 50 миллионов человек в сфере туризма

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Всемирный совет по путешествиям и туризму (World Travel & Tourism Council, WTTC) заявляет, что до 50 миллионов рабочих мест в секторе путешествий и туризма находятся под угрозой сокращения из-за глобальной пандемии COVID-19, говорится на сайте WTTC.

"Данные WTTC показывают сильное влияние на сектор "Путешествия и туризм" нынешней вспышки COVID-19. В настоящее время анализ показывает, что в этом секторе в мире находится под угрозой до 50 миллионов рабочих мест", - приводятся в сообщении слова президента и главного исполнительного директора WTTC Глории Гавары.

Последние данные WTTC говорят о том, что в 2020 году количество путешествий по всему миру может снизиться на 25 процентов. Это может привести к соответствующему сокращению рабочих мест на 12-14 процентов.

"Вспышка коронавируса явно представляет серьезную угрозу для отрасли в целом, для тех, кто работает в ней, и для тех, кто хочет продолжать путешествовать", - сказала она.

После всесторонних консультаций с другими организациями, занимающимися туризмом и путешествиями, WTTC предлагает ряд мер, которые необходимо предпринять, чтобы обеспечить быстрое восстановление сектора после того, как ситуация с коронавирусом окажется под контролем. В этой связи организация намерена предложить свою поддержку правительствам разных стран, особенно тем, которые будут проводить сильную политику для быстрого восстановления отрасли.

Среди мер по восстановлению международного туризма WTTC предлагает упрощать визовые режимы и сокращать стоимость виз, а также активно применять новые технологии для прохождения пограничного контроля. Рекомендовано также снижать нагрузку аэропортов и облегчать налоговую политику, в том числе уменьшить или отменить налоги на путешественников, такие как аэропортовые, портовые и гостиничные сборы, что увеличивает стоимость поездок.

Важно также вводить льготы и стимулы для обеспечения поддержания бизнеса компаний, наиболее пострадавших от вируса.