"Желтые жилеты" не намерены отменять акцию в Париже из-за коронавируса

ПАРИЖ, 13 мар - РИА Новости. Акция протеста "желтых жилетов" в Акция протеста "желтых жилетов" в Париже , запланированная на субботу, пройдет, несмотря на запрет собраний, введенный из-за распространения коронавируса, сообщают активисты движения в Facebook.

Днем в пятницу премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что отныне запрещены любые массовые мероприятия, численность участников которых превышает отметку в 100 человек.

"Завтра: все на (Елисейские) поля! Ничто нас не остановит: ни (префект парижской полиции Дидье) Лальман, ни коронавирус! Соберемся максимально большой группой, чтобы провести манифестацию, которая рискует надолго остаться последней крупной манифестацией", - говорится в аккаунте активистов Ultimatum GJ officiel

В свою очередь, другое объединение протестующих - Cerveaux non disponibles - также заявляет, что "несмотря на коронавирус, демократию отложить нельзя, и манифестации "желтых жилетов" 14 марта состоятся".

"Больше, чем когда бы то ни было, сейчас важно не дать карт-бланш разрушительной политике (президента Эммануэля) Макрона. Того, кто разрушил нашу систему медобслуживания для радости финансовой элиты, того, кто разрушил солидарность и сделал нас более уязвимыми, того, кто продает наши общие блага", - отмечают активисты.

В Facebook можно найти сразу несколько объявлений о готовящейся 14 марта акции протеста. Число людей, поставивших отметку "Меня это интересует" под ними, составляет не меньше 3 тысяч.

По последним данным, число заболевших коронавирусом во Франции составляет 2876 человек. Жертвами болезни стал 61 человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.