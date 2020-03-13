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"Желтые жилеты" не намерены отменять акцию в Париже из-за коронавируса
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РИА Новости

"Желтые жилеты" не намерены отменять акцию в Париже из-за коронавируса

18:17 13.03.2020
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© РИА Новости / Жюльен Маттиа / Перейти в фотобанкУчастник акции протеста "жёлтых жилетов" в Париже
Участник акции протеста жёлтых жилетов в Париже
© РИА Новости / Жюльен Маттиа
Перейти в фотобанк
ПАРИЖ, 13 мар - РИА Новости. Акция протеста "желтых жилетов" в Париже, запланированная на субботу, пройдет, несмотря на запрет собраний, введенный из-за распространения коронавируса, сообщают активисты движения в Facebook.
Днем в пятницу премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что отныне запрещены любые массовые мероприятия, численность участников которых превышает отметку в 100 человек.
"Завтра: все на (Елисейские) поля! Ничто нас не остановит: ни (префект парижской полиции Дидье) Лальман, ни коронавирус! Соберемся максимально большой группой, чтобы провести манифестацию, которая рискует надолго остаться последней крупной манифестацией", - говорится в аккаунте активистов Ultimatum GJ officiel.
В свою очередь, другое объединение протестующих - Cerveaux non disponibles - также заявляет, что "несмотря на коронавирус, демократию отложить нельзя, и манифестации "желтых жилетов" 14 марта состоятся".
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"Больше, чем когда бы то ни было, сейчас важно не дать карт-бланш разрушительной политике (президента Эммануэля) Макрона. Того, кто разрушил нашу систему медобслуживания для радости финансовой элиты, того, кто разрушил солидарность и сделал нас более уязвимыми, того, кто продает наши общие блага", - отмечают активисты.
В Facebook можно найти сразу несколько объявлений о готовящейся 14 марта акции протеста. Число людей, поставивших отметку "Меня это интересует" под ними, составляет не меньше 3 тысяч.
По последним данным, число заболевших коронавирусом во Франции составляет 2876 человек. Жертвами болезни стал 61 человек.
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Акции протеста "желтых жилетов" разной интенсивности проходят во Франции каждую субботу с 17 ноября 2018 года. Они начались с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин, а затем список требований расширился. Ставшие традиционными акции протеста зачастую сопровождаются беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавируса"Желтые жилеты"Акции протеста в ПарижеКоронавирусыФранцияПарижВ мире
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