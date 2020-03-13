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Трамп проведет пресс-конференцию по коронавирусу
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РИА Новости

Трамп проведет пресс-конференцию по коронавирусу

18:17 13.03.2020
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил, что проведет в пятницу пресс-конференцию по коронавирусу.
"У меня будет пресс-конференция сегодня в 3 часа дня (22 мск — ред.) Тема: коронавирус!" - написал Трамп в Twitter.
Пресс-конференция пройдет на фоне сообщений о том, что президент Бразилии Жаир Болсонару, встречавшийся с Трампом на прошлой неделе, дал положительную пробу на коронавирус. Сам Трамп не раз заявлял, что чувствует себя хорошо и проверяться на коронавирус не планирует.
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