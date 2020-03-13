Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
2020-03-13T18:19+0300
https://ria.ru/20200313/1568575283.html
Рогозин призвал создать новый корабль для полетов на орбиту
https://cdn22.img.ria.ru/images/156243/91/1562439167_0:0:3009:1694_1036x0_80_0_0_345b8e0ca8dfbc4edb41ee1fe0b57eec.jpg
РИА Новости

Рогозин призвал создать новый корабль для полетов на орбиту

18:16 13.03.2020 (обновлено: 18:19 13.03.2020)
4524
© РИА Новости / Максим БогодвидДмитрий Рогозин во время посещения космодрома Восточный
Дмитрий Рогозин во время посещения космодрома Восточный
© РИА Новости / Максим Богодвид
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин считает необходимым приступить к разработке нового пилотируемого космического корабля.
Такое заявление он сделал, поздравляя отряд космонавтов и Центр подготовки космонавтов с 60-летием на торжественной церемонии в Театре российской армии.
"Именно поэтому я считаю крайне важным немедленно приступить к разработке нового российского пилотируемого корабля для работы на низких орбитах, для эксплуатации наших новых орбитальных станций. Надо двигаться вперед, мы не должны стоять на месте", - сказал он.
Он не уточнил, идёт ли речь о продолжении ведущейся с 2009 года разработке нового пилотируемого комического корабля "Орёл" (ранее назывался "Федерация") или о новой космической технике. "Орёл" создаётся в первую очередь для полетов к Луне, а полеты к орбитальным станциям рассматриваются для тестирования его систем. В сентябре 2019 года в пресс-службе Роскосмоса сообщили РИА Новости, что Россия построит универсальную версию нового пилотируемого космического корабля "Орел" вместо создания отдельно версии для полетов на околоземную орбиту и отдельно - к Луне.
В настоящее время Россия эксплуатирует космические корабли серии "Союз".
Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Дмитрий Рогозин на Петербургском международном экономическом форуме 2019
21 февраля, 12:13
"Это как наркотик". Рогозин признался, что испытывает от запуска ракет
233660513
Обсудить 6
РИА НаукаКосмосКосмос - РИА НаукаРоскосмосДмитрий Рогозин
Рекомендуем
Магнетар
Ученые установили, как образуются магнитные звезды
Планета Уран и ее кольца, видные в инфракрасном спектре
Астрономы объяснили, почему Уран вращается на боку
Пуск ракеты-носителя Союз-2.1б
Швеция изготовит детали для российских ракет "Союз"
Город Байконур
В городе Байконур из-за коронавируса ввели ограничительные меры
Вращение аксиона (черный шар) производит избыток вещества (цветные шарики) над антивеществом
Раскрыта тайна происхождения материи во Вселенной
Нефтяной станок-качалка
"Личное предательство": Spectator назвал проигравшего в нефтяной войне
Ракета-носитель Циклон-3
В США рассказали о взорвавшейся в космосе советской ракете
Пуск ракеты-носителя Союз-2.1а с грузовым кораблем Прогресс МС-11 с космодрома Байконур
На Байконуре образовалась очередь на запуск из кораблей "Прогресс"
Кадр из трейлера к фильму Мулан
Начало проката "Мулан" в России перенесли из-за коронавируса
Белорусская АЭС
В Литве призвали ЕС ввести санкции против "Росатома"
Телеведущая Елена Малышева
Малышева назвала главное средство защиты от коронавируса
Так в представлении художника выглядит экзопланета WASP-76b. В центре рисунка - граница вечерней зоны, где день переходит в ночь
Ученые обнаружили планету, на которой идет железный дождь
Кадры сопровождения американскими истребителями двух российских Ту-142
СМИ: российские Ту-142 пролетели над американским военным лагерем
Автомобиль скорой помощи в Иране
Генерал КСИР Ирана умер от коронавируса, сообщили СМИ
Свидание
Девушка раскрыла неверность парня по детали на фото
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:13В Крыму ответили на слова Климкина об украинском гимне
02:02Автоэксперт объяснил, почему вреден "пенсионерский" стиль езды
02:02Пелоси объявила о сделке с Трампом по закону о коронавирусе
01:59Кипр запретил въезд иностранцам из-за коронавируса
01:47В Венгрии с понедельника закроют школы из-за коронавируса
01:39Фонд Джека Ма пожертвует США миллион масок для борьбы с коронавирусом
01:36В Крыму рейсовый автобус столкнулся с легковушкой
01:20Билл Гейтс покинул совет директоров Microsoft
01:13В Петербурге три человека пострадали в ДТП с машиной скорой помощи
01:12Работники штаб-квартиры ООН будут работать удаленно из-за коронавируса
01:10На Кипре подтвержден 21 случай инфицирования коронавирусом
00:52В Белоруссии часть студентов поместили на карантин из-за коронавируса
00:50Жена представителя правительства Греции заразилась коронавирусом
00:48Число заболевших коронавирусом в Египте выросло до 93 человек
00:47Число умерших от коронавируса в Латинской Америке выросло до четырех
00:45Премьер Армении с супругой собираются пройти тест на коронавирус
00:43На Украине осудили всех подозреваемых в нападении на советника СНБО
00:39В Суринаме зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом
00:39Рубль отбил часть потерь своей стоимости за неделю
00:35Минздрав Эквадора сообщил о первой смерти от коронавируса
Лента новостейМолния