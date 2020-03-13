Рогозин призвал создать новый корабль для полетов на орбиту

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин считает необходимым приступить к разработке нового пилотируемого космического корабля.
Такое заявление он сделал, поздравляя отряд космонавтов и Центр подготовки космонавтов с 60-летием на торжественной церемонии в Театре российской армии.
"Именно поэтому я считаю крайне важным немедленно приступить к разработке нового российского пилотируемого корабля для работы на низких орбитах, для эксплуатации наших новых орбитальных станций. Надо двигаться вперед, мы не должны стоять на месте", - сказал он.
Он не уточнил, идёт ли речь о продолжении ведущейся с 2009 года разработке нового пилотируемого комического корабля "Орёл" (ранее назывался "Федерация") или о новой космической технике. "Орёл" создаётся в первую очередь для полетов к Луне, а полеты к орбитальным станциям рассматриваются для тестирования его систем. В сентябре 2019 года в пресс-службе Роскосмоса сообщили РИА Новости, что Россия построит универсальную версию нового пилотируемого космического корабля "Орел" вместо создания отдельно версии для полетов на околоземную орбиту и отдельно - к Луне.
В настоящее время Россия эксплуатирует космические корабли серии "Союз".