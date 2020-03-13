Рогозин призвал создать новый корабль для полетов на орбиту

"Именно поэтому я считаю крайне важным немедленно приступить к разработке нового российского пилотируемого корабля для работы на низких орбитах, для эксплуатации наших новых орбитальных станций. Надо двигаться вперед, мы не должны стоять на месте", - сказал он.