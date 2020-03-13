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В Польше для борьбы с коронавирусом привлекли армию
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РИА Новости

В Польше для борьбы с коронавирусом привлекли армию

18:11 13.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрохожие в медицинских масках на улице в Варшаве
Прохожие в медицинских масках на улице в Варшаве
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Прохожие в медицинских масках на улице в Варшаве. Архивное фото
ВАРШАВА, 13 мар – РИА Новости. Польскую армию привлекли для помощи в борьбе с коронавирусом, сообщает министерство национальной обороны страны.
По последним данным, в польских госпиталях находятся 63 пациента с подтвержденным коронавирусом, один человек скончался. Среди зараженных - главнокомандующий вооруженными силами Польши генерал Ярослав Мика.
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"Войска территориальной обороны задействованы в профилактических мероприятиях, связанных с проведением проверок на государственной границе. Они поддерживают действия гражданской администрации в пунктах пропуска. В 14 аэропортах они помогают при измерении температуры, а также сборе и сортировке карт локализации пассажиров, прибывающих в Польшу", - говорится в сообщении.
Минобороны сообщает, что 1,1 тысячи военнослужащих, имеющих медицинскую квалификацию, "находятся в готовности помочь в борьбе с коронавирусом".
В связи с распространением коронавируса в Польше приостановлены вербовочные мероприятия в рамках акции "Стань солдатом Польской Республики", а также занятия в вузах и школах, подведомственных минобороны. Учения резервистов, намеченные на конец мая, перенесены на более поздний срок.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
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