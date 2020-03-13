В Польше для борьбы с коронавирусом привлекли армию

Прохожие в медицинских масках на улице в Варшаве. Архивное фото

Прохожие в медицинских масках на улице в Варшаве

ВАРШАВА, 13 мар – РИА Новости. Польскую армию привлекли для помощи в борьбе с Польскую армию привлекли для помощи в борьбе с коронавирусом , сообщает министерство национальной обороны страны.

По последним данным, в польских госпиталях находятся 63 пациента с подтвержденным коронавирусом, один человек скончался. Среди зараженных - главнокомандующий вооруженными силами Польши генерал Ярослав Мика.

"Войска территориальной обороны задействованы в профилактических мероприятиях, связанных с проведением проверок на государственной границе. Они поддерживают действия гражданской администрации в пунктах пропуска. В 14 аэропортах они помогают при измерении температуры, а также сборе и сортировке карт локализации пассажиров, прибывающих в Польшу", - говорится в сообщении.

Минобороны сообщает, что 1,1 тысячи военнослужащих, имеющих медицинскую квалификацию, "находятся в готовности помочь в борьбе с коронавирусом".

В связи с распространением коронавируса в Польше приостановлены вербовочные мероприятия в рамках акции "Стань солдатом Польской Республики", а также занятия в вузах и школах, подведомственных минобороны. Учения резервистов, намеченные на конец мая, перенесены на более поздний срок.