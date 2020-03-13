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В Венесуэле подтвердили первые два случая заражения коронавирусом
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РИА Новости

В Венесуэле подтвердили первые два случая заражения коронавирусом

18:10 13.03.2020 (обновлено: 18:25 13.03.2020)
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкПассажиры в аэропорту Шереметьево
Пассажиры в аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
БУЭНОС-АЙРЕС, 13 мар – РИА Новости. Первые два случая заражения коронавирусом подтверждены в Венесуэле, сообщила вице-президент страны Делси Родригес.
"Сегодня утром… были подтверждены два случая заболевания коронавирусом в Венесуэле. Одна гражданка 41 года недавно была в путешествии в США, Италии и Испании. Второй заболевший – гражданин 52 лет, который также был в Испании, оба гражданина проживают в штате Миранда", - сообщила Родригес.
Накануне президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что страна на месяц приостанавливает международные авиарейсы из Европы и Колумбии. Для приема возможных пациентов с коронавирусом в стране будут подготовлены 46 больниц. Запрещаются все массовые мероприятия.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
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