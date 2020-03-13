В Венесуэле подтвердили первые два случая заражения коронавирусом

БУЭНОС-АЙРЕС, 13 мар – РИА Новости. Первые два случая заражения коронавирусом подтверждены в Венесуэле, сообщила вице-президент страны Делси Родригес.
Накануне президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что страна на месяц приостанавливает международные авиарейсы из Европы и Колумбии. Для приема возможных пациентов с коронавирусом в стране будут подготовлены 46 больниц. Запрещаются все массовые мероприятия.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса