В Швейцарии закрывают начальные и средние школы из-за коронавируса

ЖЕНЕВА, 13 мар - РИА Новости, Елизавета Исакова. Швейцария временно закрывает начальные и средние школы и переводит на дистанционное обучение их учеников, заявил глава Федерального департамента по внутренним делам Швейцарии Ален Берсе, выступая на пресс-конференции в пятницу по итогам заседания правительства.
"Что касается школ, Федеральный Совет предложил сегодня утром запретить обучение с присутствием учеников в школах. Это не означает, что мы полностью закрываем школы, но мы хотим избежать, в рамках безопасности общественного здоровья, чтобы ученики находились в одном месте", - сказал Берсе.
По его словам, рекомендуемое расстояние в 1 метр между учениками возможно обеспечить для учеников гимназий, университетов и вузов. Поэтому запрет будет касаться начальных и средних школ обязательного образования.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
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