В Швейцарии закрывают начальные и средние школы из-за коронавируса

"Что касается школ, Федеральный Совет предложил сегодня утром запретить обучение с присутствием учеников в школах. Это не означает, что мы полностью закрываем школы, но мы хотим избежать, в рамках безопасности общественного здоровья, чтобы ученики находились в одном месте", - сказал Берсе.