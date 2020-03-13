СМИ: Белый дом проводит совещание из-за коронавируса у Болсонару

Президент Бразилии Жаир Болсонару и президент США Дональд Трамп в резиденции Трампа Мар-а-Лаго

© AP Photo / Alex Brandon Президент Бразилии Жаир Болсонару и президент США Дональд Трамп в резиденции Трампа Мар-а-Лаго

По его информации, несколько сотрудников администрации президента были вызваны на срочную встречу с руководством аппарата.

На фоне этого Трамп объявил, что проведет пресс-конференцию по коронавирусу в 22:00 мск.