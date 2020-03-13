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СМИ: Белый дом проводит совещание из-за коронавируса у Болсонару
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РИА Новости

СМИ: Белый дом проводит совещание из-за коронавируса у Болсонару

18:05 13.03.2020 (обновлено: 18:16 13.03.2020)
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© AP Photo / Alex BrandonПрезидент Бразилии Жаир Болсонару и президент США Дональд Трамп в резиденции Трампа Мар-а-Лаго
Президент Бразилии Жаир Болсонару и президент США Дональд Трамп в резиденции Трампа Мар-а-Лаго
© AP Photo / Alex Brandon
ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Белый дом проводит экстренное совещание в связи с тем, что встречавшийся с президентом Дональдом Трампом лидер Бразилии Жаир Болсонару дал положительную пробу на коронавирус, сообщил телеканал Fox News.
По его информации, несколько сотрудников администрации президента были вызваны на срочную встречу с руководством аппарата.
На фоне этого Трамп объявил, что проведет пресс-конференцию по коронавирусу в 22:00 мск.
Болсонару встречался с Трампом во Флориде 7 марта. В пятницу стало известно, что первая проба бразильского президента подтвердила у него коронавирус.
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