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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-13T18:27+0300
https://ria.ru/20200313/1568574491.html
России придется жить при нефти по $35, заявил Белоусов
https://cdn24.img.ria.ru/images/156369/16/1563691626_0:0:3111:1750_1036x0_80_0_0_0d541b418bb0e4f8788e66ac3231c809.jpg
РИА Новости

России придется жить при нефти по $35, заявил Белоусов

18:27 13.03.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПомощник президента РФ Андрей Белоусов
Помощник президента РФ Андрей Белоусов
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Мировой рынок нефти близок к новой точке равновесия в 35 долларов за баррель, и России придется достаточно долго жить в этой реальности, заявил журналистам первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. А вот в нефть по 20 долларов и надолго он не верит.
"Мы вошли в достаточно новую устойчивую реальность и нам какое-то достаточно длительное время предстоит жить примерно в равновесных ценах около 35 долларов", - сказал Белоусов.
"Возможен отскок вниз в силу целого ряда причин, ну и всегда остается вероятность того, что будет восстановлено соглашение (ОПЕК+) в каком-то формате и цены пойдут вверх", - продолжил он.
Белоусов отметил, что не очень верит в "длительность цен в районе 20 долларов за баррель по той простой причине, что это никому не нужно по большому счету - ни странам-производителям, ни странам-потребителям". "Поэтому цена в том диапазоне, где она сейчас остановилась, может быть устойчива", - подытожил первый вице-премьер.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияЦены на нефтьАндрей БелоусовЭкономика
Популярные комментарии
Это вам - властьимущим олигархам придется жить при нефти за 35. Обычным гражданам все ровно ничего (хорошего) от цен на нефть не достается. Так вам и надо.
13 марта, 18:45
DIDenis Inkognito
1241007
А разве не логично было бы снижение, на фоне падения цены нефти? Нет?
13 марта, 18:59
DIDenis Inkognito
701003
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