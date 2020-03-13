России придется жить при нефти по $35, заявил Белоусов

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Мировой рынок нефти близок к новой точке равновесия в 35 долларов за баррель, и России придется достаточно долго жить в этой реальности, заявил журналистам первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. А вот в нефть по 20 долларов и надолго он не верит.
"Мы вошли в достаточно новую устойчивую реальность и нам какое-то достаточно длительное время предстоит жить примерно в равновесных ценах около 35 долларов", - сказал Белоусов.
"Возможен отскок вниз в силу целого ряда причин, ну и всегда остается вероятность того, что будет восстановлено соглашение (ОПЕК+) в каком-то формате и цены пойдут вверх", - продолжил он.
Белоусов отметил, что не очень верит в "длительность цен в районе 20 долларов за баррель по той простой причине, что это никому не нужно по большому счету - ни странам-производителям, ни странам-потребителям". "Поэтому цена в том диапазоне, где она сейчас остановилась, может быть устойчива", - подытожил первый вице-премьер.