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2020-03-13T18:44+0300
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Минфин анонсировал сокращение "обеспечивающих" отделов в ведомствах
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РИА Новости

Минфин анонсировал сокращение "обеспечивающих" отделов в ведомствах

18:44 13.03.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМинистерство финансов РФ
Министерство финансов РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Министерство финансов РФ. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Минфин РФ анонсировал сокращение численности чиновников в "обеспечивающих" отделах министерств и ведомств, говорится в проекте итогового доклада Минфина РФ к расширенному заседанию коллегии министерства.
"В целях повышения эффективности управления бюджетными расходами в 2020 году целесообразно подготовить предложения в отношении конкретных федеральных органов исполнительной власти по оптимизации состава, численности и расходов федеральных органов исполнительной власти и подведомственных им учреждений", - говорится в документе.
В докладе отмечается, что содержание в структурах федеральных органов власти подразделений, занятых вопросами организационного, информационного, документационного, финансово-экономического, хозяйственного и иного обеспечения деятельности, дорого обходится бюджету.
Речь идет о транспортных отделах, материально-технического снабжения, закупок, отделах кадров, начисления заработной платы, бюджетного учета и отчетности, отделов по профилактике коррупции, по защите государственной тайны, мобилизационной подготовке, а также по международному взаимодействию.
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"Одним из основных направлений оптимизации системы государственного управления является централизация (специализация) обеспечивающих функций федеральных органов исполнительной власти и подведомственных им учреждений", - отмечает Минфин. Авторы доклада предлагают сформировать закрытые перечни полномочий органов, подлежащих централизации или передаче на аутсорсинг.
Министерство также предлагает централизовать закупки типовых товаров, работ и услуг для нужд федеральных органов власти, руководство которыми осуществляет правительство РФ. А органам власти, имеющим территориальную сеть, предлагается укрупнить свои территориальные органы, что также позволить сэкономить расходы на их содержание.
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Министерство финансов РФ (Минфин России)Политика
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