Минфин анонсировал сокращение "обеспечивающих" отделов в ведомствах

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Минфин РФ анонсировал сокращение численности чиновников в "обеспечивающих" отделах министерств и ведомств, говорится в проекте итогового доклада Минфина РФ к расширенному заседанию коллегии министерства.

"В целях повышения эффективности управления бюджетными расходами в 2020 году целесообразно подготовить предложения в отношении конкретных федеральных органов исполнительной власти по оптимизации состава, численности и расходов федеральных органов исполнительной власти и подведомственных им учреждений", - говорится в документе.

В докладе отмечается, что содержание в структурах федеральных органов власти подразделений, занятых вопросами организационного, информационного, документационного, финансово-экономического, хозяйственного и иного обеспечения деятельности, дорого обходится бюджету.

Речь идет о транспортных отделах, материально-технического снабжения, закупок, отделах кадров, начисления заработной платы, бюджетного учета и отчетности, отделов по профилактике коррупции, по защите государственной тайны, мобилизационной подготовке, а также по международному взаимодействию.

"Одним из основных направлений оптимизации системы государственного управления является централизация (специализация) обеспечивающих функций федеральных органов исполнительной власти и подведомственных им учреждений", - отмечает Минфин. Авторы доклада предлагают сформировать закрытые перечни полномочий органов, подлежащих централизации или передаче на аутсорсинг.