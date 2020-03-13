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Власти Молдавии объявили высший уровень опасности из-за коронавируса
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РИА Новости

Власти Молдавии объявили высший уровень опасности из-за коронавируса

17:55 13.03.2020
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии Красноярского края
Тест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии Красноярского края
© РИА Новости / Илья Наймушин
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КИШИНЕВ, 13 мар — РИА Новости. Национальная чрезвычайная комиссия общественного здравоохранения объявила в пятницу красный — высший уровень опасности из-за угрозы распространения коронавируса, сообщила пресс-служба правительства.
"Устанавливается "красный код" на национальном уровне в связи с эпидемиологической ситуацией в связи с инфекцией COVID-19", - говорится в решении комиссии, опубликованном на сайте правительства.
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"Красный код" предполагает максимальные меры безопасности, в частности, МВД и Минфин обеспечат приостановку работы некоторых КПП на государственной границе с Румынией и Украиной. В общественном транспорте должна проводиться постоянная дезинфекция.
Ранее власти Молдавии сообщали о шести зафиксированных в стране случаях коронавируса. Правительство страны с 15 марта приостанавливает авиасообщение со странами Европы. Также авиаоператоры обязаны запрещать посадку на борт гражданам других стран кроме Молдавии (за исключением иностранцев с видом на жительство в республике), которые прилетают в Кишинев с или без пересадки из Италии, Китая, Ирана и Южной Кореи. Помимо этого в республике запрещены массовые культурные и религиозные мероприятия, отменены занятия в детсадах, школах и университетах.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 130 тысяч человек более чем в 120 странах, большинство выздоровели, но более 4,9 тысячи скончались.
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