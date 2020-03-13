Рецессия экономике России не грозит, считает Белоусов

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Сложившаяся из-за коронавируса и обвала нефтяных цен ситуация оказывает несомненное влияние на экономику России, но рецессии в ней произойти не должно, заявил журналистам первый вице-премьер Сложившаяся из-за коронавируса и обвала нефтяных цен ситуация оказывает несомненное влияние на экономику России, но рецессии в ней произойти не должно, заявил журналистам первый вице-премьер Андрей Белоусов

"Риски всегда существуют, но при сохранении статус-кво, если у нас не будет дополнительных импульсов, я думаю, что рецессия нам не грозит", - сказал Белоусов.

"Возможно, мы не достигнем таких параметров роста, которые хотели бы видеть, но, насколько я могу видеть предварительные оценки, мы останемся в положительных значениях", - добавил первый вице-премьер.

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин накануне заявил, что в случае сохранения нефтяных цен на уровне около 35 долларов за баррель рост российской экономики в этом году может оказаться близким к нулю и будут риски даже спада. Впрочем Кудрин отметил, что ожидает все же более высокую цену нефти - около 40-45 долларов за баррель.

Министр финансов Антон Силуанов , в прошлом кабмине занимавший одновременно и пост первого вице-премьера, не согласился с возможностью рецессии в экономике России в текущем году.