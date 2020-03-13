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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-13T17:55+0300
https://ria.ru/20200313/1568574066.html
Рецессия экономике России не грозит, считает Белоусов
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РИА Новости

Рецессия экономике России не грозит, считает Белоусов

17:55 13.03.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАндрей Белоусов
Андрей Белоусов
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Сложившаяся из-за коронавируса и обвала нефтяных цен ситуация оказывает несомненное влияние на экономику России, но рецессии в ней произойти не должно, заявил журналистам первый вице-премьер Андрей Белоусов.
"Риски всегда существуют, но при сохранении статус-кво, если у нас не будет дополнительных импульсов, я думаю, что рецессия нам не грозит", - сказал Белоусов.
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"Возможно, мы не достигнем таких параметров роста, которые хотели бы видеть, но, насколько я могу видеть предварительные оценки, мы останемся в положительных значениях", - добавил первый вице-премьер.
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин накануне заявил, что в случае сохранения нефтяных цен на уровне около 35 долларов за баррель рост российской экономики в этом году может оказаться близким к нулю и будут риски даже спада. Впрочем Кудрин отметил, что ожидает все же более высокую цену нефти - около 40-45 долларов за баррель.
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Министр финансов Антон Силуанов, в прошлом кабмине занимавший одновременно и пост первого вице-премьера, не согласился с возможностью рецессии в экономике России в текущем году.
Официальный прогноз правительства по росту ВВП РФ на 2020 год составляет 1,9%. Последний раз он обновлялся в январе.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьКоронавирус в РоссииКоронавирус Covid-19РоссияЦены на нефтьКоронавирусыАнтон СилуановАлексей КудринАндрей БелоусовЭкономика
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