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Суд арестовал водителя, сбившего семью из пяти человек под Воронежем
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РИА Новости

Суд арестовал водителя, сбившего семью из пяти человек под Воронежем

17:50 13.03.2020 (обновлено: 18:28 13.03.2020)
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© Фото : ГУМВД России по Воронежской областиДТП в селе Воронцовка Воронежской области. 9 марта 2020
ДТП в селе Воронцовка Воронежской области. 9 марта 2020
© Фото : ГУМВД России по Воронежской области
ВОРОНЕЖ, 13 мар - РИА Новости. Павловский районный суд заключил под стражу водителя, который под Воронежем в пьяном виде сбил семью из пяти человек, двух из них – насмерть, включая ребенка, говорится в сообщении суда.
Авария произошла в 23.30 мск 8 марта в селе Воронцовка Павловского района. По данным полиции, 28-летний водитель ВАЗ, местный житель, врезался в пешеходов на обочине - семью из пяти человек. В результате ДТП восьмилетний мальчик и 58-летняя женщина погибли, 61-летний мужчина, 39-летняя женщина и 14-летний подросток попали в больницу.
Как пояснил РИА Новости представитель ГУМВД, водитель был пьян и не справился с управлением. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.
"Павловский районный суд рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 28-летнему водителю... По результатам рассмотрения ходатайства суд принял решение о заключении под стражу подозреваемого на два месяца по 8 мая включительно", - отмечается в сообщении суда.
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