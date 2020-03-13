Суд арестовал водителя, сбившего семью из пяти человек под Воронежем

ВОРОНЕЖ, 13 мар - РИА Новости. Павловский районный суд заключил под стражу водителя, который под Павловский районный суд заключил под стражу водителя, который под Воронежем в пьяном виде сбил семью из пяти человек, двух из них – насмерть, включая ребенка, говорится в сообщении суда.

Авария произошла в 23.30 мск 8 марта в селе Воронцовка Павловского района. По данным полиции, 28-летний водитель ВАЗ, местный житель, врезался в пешеходов на обочине - семью из пяти человек. В результате ДТП восьмилетний мальчик и 58-летняя женщина погибли, 61-летний мужчина, 39-летняя женщина и 14-летний подросток попали в больницу.

Как пояснил РИА Новости представитель ГУМВД, водитель был пьян и не справился с управлением. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.