Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-13T17:49+0300
https://ria.ru/20200313/1568573700.html
В Австрии назвали примерные сроки улучшения ситуации с коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1b/1565279206_0:406:2888:2031_1036x0_80_0_0_f36e2387f74418426d8bc78b6450216d.jpg
РИА Новости

В Австрии назвали примерные сроки улучшения ситуации с коронавирусом

17:49 13.03.2020
5141
© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанкЖенщина в медицинской маске
Женщина в медицинской маске
© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
Женщина в медицинской маске. Архивное фото
ВЕНА, 13 мар - РИА Новости. Министр здравоохранения Австрии Рудольф Аншобер назвал ожидаемые сроки улучшения ситуации с коронавирусом в республике по итогам очередного пакета ограничительных мер, введенного в пятницу.
Министр сообщил, что к настоящему моменту в Австрии 432 подтвержденных случая заражения коронавирусом.
Симптомы коронавирусной инфекции Covid-19
10 марта, 13:44
Как отличить коронавирусную инфекцию Covid-19 от простуды
Правительство Австрии в пятницу объявило о новых ограничительных мерах, которые вводятся с 16 марта на неделю, включая закрытие всех магазинов, кроме продуктовых, хозяйственных и аптек.
За это время власти намерены оценить, приведут ли меры к изменению ситуации с ежедневным ростом числа инфицированных, который сейчас составляет 40%.
"Было бы иллюзорно ожидать, что мы в течение двух, трех, четырех дней увидим эффект… Я исхожу самое раннее из 6-8 дней, но первый большой пакет мер все равно задуман на более долгую перспективу", - сказал Аншобер.
Он добавил, что также с пятницы во всех австрийских больницах уже действует запрет на посещение больных, за исключением детских отделений.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
543113
Обсудить 0
Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыЗдоровье - ОбществоАвстрияВ мире
Рекомендуем
Санитарно-контрольный пункт на австрийско-итальянской границе
Число зараженных коронавирусом в Австрии выросло до 504 человек
Санитарно-контрольный пункт на австрийско-итальянской границе
В Австрии число зараженных коронавирусом достигло 428 человек
Канцлер Австрии Себастьян Курц
Курц исключил закрытие Вены на карантин
Телеведущая Елена Малышева
Малышева назвала главное средство защиты от коронавируса
Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц на саммите ЕС в Брюсселе
Австрия расширила ограничительные меры для борьбы с коронавирусом
Госпиталь в итальянском городе Брешиа
В ВОЗ рассказали о сроках пика заболеваний коронавирусом в мире
Премьер-министр Испании Педро Санчес на пресс-конференции
Премьер Испании рассказал о динамике распространения коронавируса
Прохожие в защитных медицинских масках
В Австрии число заразившихся коронавирусом достигло 361
Медицинский работник у клиники в Киркленде, США
Больницы в США назвали совет лечиться от коронавируса водкой фейком
Итальянские солдаты в санитарных масках патрулируют площадь в центре Милана
ВОЗ объявила Европу центром пандемии коронавируса
Пассажирский самолет в небе
Россия ограничивает авиасообщение со странами ЕС
Женщина в медицинской маске на входе в Московский метрополитен
В России выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом
Прохожие на площади у Собора святого Стефана в Вене, закрытого в связи с коронавирусом
В Австрии число зараженных коронавирусом достигло 302 человек
Санитарно-контрольный пункт на австрийско-итальянской границе
Это уже перебор: австрийцы рассказали, что думают о коронавирусе
Автомобиль скорой помощи в Австрии
В Австрии зафиксировали первый случай смерти от коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:13В Крыму ответили на слова Климкина об украинском гимне
02:02Автоэксперт объяснил, почему вреден "пенсионерский" стиль езды
02:02Пелоси объявила о сделке с Трампом по закону о коронавирусе
01:59Кипр запретил въезд иностранцам из-за коронавируса
01:47В Венгрии с понедельника закроют школы из-за коронавируса
01:39Фонд Джека Ма пожертвует США миллион масок для борьбы с коронавирусом
01:36В Крыму рейсовый автобус столкнулся с легковушкой
01:20Билл Гейтс покинул совет директоров Microsoft
01:13В Петербурге три человека пострадали в ДТП с машиной скорой помощи
01:12Работники штаб-квартиры ООН будут работать удаленно из-за коронавируса
01:10На Кипре подтвержден 21 случай инфицирования коронавирусом
00:52В Белоруссии часть студентов поместили на карантин из-за коронавируса
00:50Жена представителя правительства Греции заразилась коронавирусом
00:48Число заболевших коронавирусом в Египте выросло до 93 человек
00:47Число умерших от коронавируса в Латинской Америке выросло до четырех
00:45Премьер Армении с супругой собираются пройти тест на коронавирус
00:43На Украине осудили всех подозреваемых в нападении на советника СНБО
00:39В Суринаме зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом
00:39Рубль отбил часть потерь своей стоимости за неделю
00:35Минздрав Эквадора сообщил о первой смерти от коронавируса
Лента новостейМолния