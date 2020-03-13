В Австрии назвали примерные сроки улучшения ситуации с коронавирусом

ВЕНА, 13 мар - РИА Новости. Министр здравоохранения Министр здравоохранения Австрии Рудольф Аншобер назвал ожидаемые сроки улучшения ситуации с коронавирусом в республике по итогам очередного пакета ограничительных мер, введенного в пятницу.

Министр сообщил, что к настоящему моменту в Австрии 432 подтвержденных случая заражения коронавирусом.

Правительство Австрии в пятницу объявило о новых ограничительных мерах, которые вводятся с 16 марта на неделю, включая закрытие всех магазинов, кроме продуктовых, хозяйственных и аптек.

За это время власти намерены оценить, приведут ли меры к изменению ситуации с ежедневным ростом числа инфицированных, который сейчас составляет 40%.

"Было бы иллюзорно ожидать, что мы в течение двух, трех, четырех дней увидим эффект… Я исхожу самое раннее из 6-8 дней, но первый большой пакет мер все равно задуман на более долгую перспективу", - сказал Аншобер.