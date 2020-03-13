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Президент Германии отменил визиты за рубеж из-за коронавируса
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РИА Новости

Президент Германии отменил визиты за рубеж из-за коронавируса

17:47 13.03.2020
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© РИА Новости / Михаил МаркивФранк-Вальтер Штайнмайер
Франк-Вальтер Штайнмайер
© РИА Новости / Михаил Маркив
Франк-Вальтер Штайнмайер. Архивное фото
БЕРЛИН, 13 мар - РИА Новости. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер полностью отменил визиты за рубеж из-за ситуации с коронавирусом, публичные выступления отменены на ближайшее время, сообщила пресс-служба главы государства в пятницу.
Ранее Штайнмайер отменил визиты в Мексику и Коста-Рику, запланированные на конец марта - начало апреля.
"В связи с текущей ситуацией президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер отменяет все зарубежные визиты. По согласованию с организаторами, запланированные на ближайшее время публичные мероприятия были отменены или перенесены. Президент ограничит свою работу внутренними мероприятиями, телефонными конференциями и переговорами", - говорится в заявлении, распространенном в пятницу.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
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Коронавирус Covid-19Франк-Вальтер ШтайнмайерГерманияВ мире
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