Президент Германии отменил визиты за рубеж из-за коронавируса

БЕРЛИН, 13 мар - РИА Новости. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер полностью отменил визиты за рубеж из-за ситуации с коронавирусом, публичные выступления отменены на ближайшее время, сообщила пресс-служба главы государства в пятницу.
Ранее Штайнмайер отменил визиты в Мексику и Коста-Рику, запланированные на конец марта - начало апреля.
"В связи с текущей ситуацией президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер отменяет все зарубежные визиты. По согласованию с организаторами, запланированные на ближайшее время публичные мероприятия были отменены или перенесены. Президент ограничит свою работу внутренними мероприятиями, телефонными конференциями и переговорами", - говорится в заявлении, распространенном в пятницу.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.