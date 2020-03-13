Президент Германии отменил визиты за рубеж из-за коронавируса

"В связи с текущей ситуацией президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер отменяет все зарубежные визиты. По согласованию с организаторами, запланированные на ближайшее время публичные мероприятия были отменены или перенесены. Президент ограничит свою работу внутренними мероприятиями, телефонными конференциями и переговорами", - говорится в заявлении, распространенном в пятницу.