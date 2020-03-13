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Вход в московские парки ограничили из-за сильного ветра и непогоды
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РИА Новости

Вход в московские парки ограничили из-за сильного ветра и непогоды

17:45 13.03.2020
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкЛюди идут по улице под порывами ветра в Москве
Люди идут по улице под порывами ветра в Москве
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Вход в парки Москвы ограничили из-за сильного ветра и непогоды, после того как выглянуло солнце, некоторые из них уже вновь открыты, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Мосгорпарка".
Ранее в пятницу представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что сильный ветер до 25 метров в секунду наблюдается в Москве и ряде регионов Центральной России с вечера четверга. В столице действует штормовое предупреждение, для координации работы создан оперативный штаб.
"В связи с поступлением экстренного предупреждения от Главного управления МЧС России по Москве о наступлении неблагоприятных метеорологических условий администрациями парков, подведомственных Департаменту культуры города Москвы, принято решение об ограничении доступа на территории", - сообщили в пресс-службе.
В пресс-службе отметили, что решение о закрытии учреждений на вход принимается руководством парка в зависимости от особенностей территории. Кроме того, там добавили, что после того, как в городе распогодилось и выглянуло солнце, некоторые парки вновь открыты.
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