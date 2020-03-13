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Курц исключил закрытие Вены на карантин
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РИА Новости

Курц исключил закрытие Вены на карантин

17:42 13.03.2020 (обновлено: 18:01 13.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКанцлер Австрии Себастьян Курц
Канцлер Австрии Себастьян Курц
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВЕНА, 13 мар - РИА Новости. Канцлер Австрии Себастьян Курц в пятницу исключил закрытие Вены на замок из-за коронавируса.
Ранее министр здравоохранения республики Рудольф Аншобер сообщил, что к настоящему моменту в Австрии 432 подтвержденных случая заражения коронавирусом.
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"Конечно, положение дел необходимо оценивать ежедневно. Но что я точно могу исключить, так это что Вена закроется на замок и будет переведена на карантин. Это полная выдумка", - сказал Курц на пресс-конференции, объявляя новые меры по борьбе с коронавирусом.
При этом он отметил, что, хотя австрийцам и не запрещают покидать дома, в ближайшие недели всякий раз перед выходом на улицу стоит подумать, насколько это действительно необходимо.
Курц также объявил, что с 14.00 по Вене (16.00 мск) вводится карантинная зона в долине Пацнаун и Санкт-Антон-ам-Арльберг (федеральная земля Тироль), где изолируются муниципальные образования Зее, Ишгль, Гальтюр и Санкт-Антон-ам-Арльберг. Изоляция распространяется только на граждан Австрии, иностранцы могут покидать эти территории.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыСебастьян КурцАвстрияВенаВ мире
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