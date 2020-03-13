Курц исключил закрытие Вены на карантин

"Конечно, положение дел необходимо оценивать ежедневно. Но что я точно могу исключить, так это что Вена закроется на замок и будет переведена на карантин. Это полная выдумка", - сказал Курц на пресс-конференции, объявляя новые меры по борьбе с коронавирусом.