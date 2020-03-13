Синоптики рассказали о влиянии погоды на распространение вирусов

"Два параметра влияют на распространение вируса - это влажность и температура воздуха. С завтрашнего вечера мы ожидаем резкое понижение температурного фона, температура будет ниже климатической нормы, к вечеру столбики термометров опустятся до минусовых значений. Начиная с завтрашнего вечера, а особенно в воскресенье и понедельник в Москву придет полярный воздух, который по своим свойствам более сухой. Именно при таком воздухе люди начинают больше болеть. Соответственно, все арктические и полярные вторжения всегда провоцируют развитие ОРВИ", - сообщил Тишковец.