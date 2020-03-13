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Синоптики рассказали о влиянии погоды на распространение вирусов
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РИА Новости

Синоптики рассказали о влиянии погоды на распространение вирусов

17:40 13.03.2020
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкДевушка идет по Красной площади под порывами ветра
Девушка идет по Красной площади под порывами ветра
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Погода и сухой воздух в Москве может повлиять на распространение вирусных заболеваний, в субботу вечером будет снег, а воздух стане более сухим, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Два параметра влияют на распространение вируса - это влажность и температура воздуха. С завтрашнего вечера мы ожидаем резкое понижение температурного фона, температура будет ниже климатической нормы, к вечеру столбики термометров опустятся до минусовых значений. Начиная с завтрашнего вечера, а особенно в воскресенье и понедельник в Москву придет полярный воздух, который по своим свойствам более сухой. Именно при таком воздухе люди начинают больше болеть. Соответственно, все арктические и полярные вторжения всегда провоцируют развитие ОРВИ", - сообщил Тишковец.
Синоптик отметил, что к понедельнику влажность воздуха понизится до 32% при мартовской норме 65%. Также распространению вирусных заболеваний поспособствует и сильный ветер.
Ранее синоптик рассказал РИА Новости, что в субботу в Москве ожидаются локальные осадки в основном в виде мокрого снега. Ночью температура составит около нуля, днем - от 0 до плюс 2. Помимо этого, сформируется неустойчивый снежный покров, не более 1 сантиметра. В воскресенье и начиная со следующей недели будет солнечно, но морозы окрепнут - ночью от минус 2 до минус 7, днем около нуля. На дорогах гололедица.
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