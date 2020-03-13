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2020-03-13T22:24+0300
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Итальянцы на карантине готовят флешмоб с музыкой из окон и с балконов
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РИА Новости

Итальянцы на карантине готовят флешмоб с музыкой из окон и с балконов

22:24 13.03.2020
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© РИА Новости / Александр ВильфБалкон Джульетты в Вероне
Балкон Джульетты в Вероне
© РИА Новости / Александр Вильф
РИМ, 13 мар – РИА Новости, Александр Логунов. Итальянские пользователи социальных сетей распространяют приглашение принять участие в музыкальном флешмобе, который призван сплотить жителей различных городов на фоне карантина из-за коронавируса.
"Откроем окна, выйдем на балконы и сыграем вместе, хотя мы и далеки", - говорится на странице мероприятия в Facebook. К инициативе присоединяются все больше пользователей. Флешмоб назначен на 18 часов вечера в пятницу.
"Неважно, знаете ли вы ноты, играете ли на музыкальном инструменте, просто спойте песню или играйте на кастрюлях, — говорят организаторы. — Главное, чтобы нас услышали, потому что музыка это лучшее лекарство для души, и в данный момент она нам необходима".
Музыкальная программа флешмоба не определена, однако среди римлян распространяется призыв исполнить из окон домов национальный гимн Италии. В субботу вечером таким же образом они приглашают спеть одну из самых известных песен Адриано Челентано Azzurro, а в воскресенье – вечный хит Рино Гаэтано Ma il cielo è sempre più blu о вечно голубом небе.
Со вторника по решению правительства Италии карантинные меры, введенные ранее для ряда северных регионов страны, были распространены на всю национальную территорию. В частности, был введен запрет на перемещения граждан между различными населенными пунктами и по улице за исключением случаев особой необходимости.
Власти закрыли все школы и другие учебные заведения, кино, театры, музеи, спортивные сооружения, дискотеки, пабы, запретили все массовые мероприятия, закрыли въезд для туристов в страну. Премьер-министр Джузеппе Конте обобщил суть принятых мер одной фразой, которая должна отныне стать девизом для всех итальянцев: "Я остаюсь дома".
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