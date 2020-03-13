Итальянцы на карантине готовят флешмоб с музыкой из окон и с балконов

РИМ, 13 мар – РИА Новости, Александр Логунов. Итальянские пользователи социальных сетей распространяют приглашение принять участие в музыкальном флешмобе, который призван сплотить жителей различных городов на фоне карантина из-за коронавируса.

"Откроем окна, выйдем на балконы и сыграем вместе, хотя мы и далеки", - говорится на странице мероприятия в Facebook. К инициативе присоединяются все больше пользователей. Флешмоб назначен на 18 часов вечера в пятницу.

"Неважно, знаете ли вы ноты, играете ли на музыкальном инструменте, просто спойте песню или играйте на кастрюлях, — говорят организаторы. — Главное, чтобы нас услышали, потому что музыка это лучшее лекарство для души, и в данный момент она нам необходима".

Музыкальная программа флешмоба не определена, однако среди римлян распространяется призыв исполнить из окон домов национальный гимн Италии . В субботу вечером таким же образом они приглашают спеть одну из самых известных песен Адриано Челентано Azzurro, а в воскресенье – вечный хит Рино Гаэтано Ma il cielo è sempre più blu о вечно голубом небе.

Со вторника по решению правительства Италии карантинные меры, введенные ранее для ряда северных регионов страны, были распространены на всю национальную территорию. В частности, был введен запрет на перемещения граждан между различными населенными пунктами и по улице за исключением случаев особой необходимости.